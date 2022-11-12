【深度解構】3因素累新增人幣貸款創5年低...

內地繼工業生產者出廠價格首見逾兩年來的負增長之後，新增人民幣貸款規模縮水至近5年新低，社融規模增量亦創2019年來同期最弱，均反映需求減弱的信號。分析料，信貸金融數據主要受10月新冠肺炎疫情干擾、房地產融資疲弱和財政支出進度滯後3大因素拖累，卻進一步形成放寬貨幣政策的預期。

中金公司發表報告指，10月全月平均來看，14天內報告過確診病例的城市佔全國國內生產總值(GDP)比例為59.6%，接近4月水平。疫情擾動下正常經濟活動受影響，用於補充流動性的短期貸款明顯減少。房地產融資比樓市成交情況顯得更疲弱，居民可能主動減少使用貸款，這與疫情帶來的預期惡化有直接關係。

不過，10月整體財政存款按月增1.14萬億元人民幣(下同)，相比去年同期亦多增300億元，反映財政可能在加大盤活存量資源的力度，另一方面也顯示支出進度相對滯後的問題。中金相信，財政支出進度不足的問題可依靠政策調節，但持續性可能較低。

分析：不排除人行小幅降準

據內地官媒文章引述上海財經大學校長劉元春的意見指，部分地方財政出現的收入增長下滑、支出壓力上漲等問題，雖然是特殊時期才發生，但這亦應是全球趨勢，更形容內地財政的全面重構時期已經到來，尤其是土地、房地產所產生的輸血功能已削弱。

對於目前低位運行的物價水平，另一官媒則引述業內人士表示，這為貨幣政策調控提供空間和條件。在着力穩增長背景下，貨幣政策繼續發力有必要、有空間也有契機。據統計，11月和12月中期借貸便利(MLF)到期量較大，分別為一萬億元和5,000億元。不少機構認為，考慮到兩個月MLF到期量較大，不排除人民銀行適時通過小幅降準置換部分到期MLF的可能性。