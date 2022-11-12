澳洲3家電訊商認誤導網速罰1.7億

澳洲競爭與消費者委員會(ACCC)去年8月指控當地3家電訊商Telstra、Optus及TPG Telecom，在網絡速度上對消費者作出虛假及誤導性聲明。經過澳洲聯邦法院審理後，3家電訊商承認指控，合共被罰3,350萬澳元(約1.74億港元)。

ACCC表示，該3家電訊公司的虛假及誤導性聲明，共影響近12萬名消費者，時間由2019年或2020年開始，至少持續12個月，消費者實際上獲得的最高網速，達不到他們所購買方案的網速。法院因此分別向Telstra罰款1,500萬澳元；向TPG Telecom罰款500萬澳元；向Optus罰款1,350萬澳元。澳洲聯邦法庭法官Mark Moshinsky表示，這3家電訊商都承認對違反澳洲消費者法律負有責任。

澳競消委則透露，這3家公司已經聯繫了受影響的用戶，安排退款。TPG公司被要求執行一項消費者法律合規計劃，而Optus公司則必須更新其現有計劃。Telstra公司自2020年以來一直負有合規義務，當時競消委就針對其對原住民用戶的不合理行為採取了法律行動。