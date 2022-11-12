李秀恒：內地晶片業有危亦有機

晶片被部分經濟學家比喻為「新石油」，當全球的電動車、手機及各式電子消費品都爭相購買晶片，各種製程的晶片都出現了供應短缺的現象，晶片甚至已成為重要的國際地緣政治戰略資源及籌碼。

今年以來，為了限制中國的科技與軍事發展，美國加快了在晶片發展方面對華的多重制裁，包括發起「晶片四方聯盟」(CHIP4)，成員包括美國、日本、南韓及台灣、通過《2022年晶片和科技法案》等。近日美方更宣布，持有美國護照、綠卡及居留權的公民，未經許可不得協助內地的晶片公司研發或生產半導體。消息一出，內地晶片製造企業的股價應聲下跌，而對內地晶片產業的擔憂亦由此發酵。

同時，中國內部的半導體產業亦出現了不小的波動。俗稱「大基金」、專門投資半導體的「國家積體電路產業投資基金」，其總裁丁文武、旗下華芯投資前總裁路軍、深圳鴻泰基金合夥人王文忠都接受了貪腐調查，甚至連工信部部長肖亞慶亦受牽連。

面對內憂外患的緊迫，卻認為內地的晶片產業雖然短期內或會面對不穩定因素，但目前正處於「有危自有機」的關鍵轉捩點。首先，肅清貪腐現象無論對各行各業來說，都能起到正面、積極的作用，半導體產業亦不例外。

其次，內地自2005年起就已是全球最大的晶片消費市場，強力的需求讓國家及業界無後顧之憂地投產，亦提高了技術突破的機率。其實，在上世紀50年代，內地的半導體研發曾經發展出完整的產業鏈，與當時全世界的晶片技術水平僅有5年內的差距，及後因種種因素，讓內地產業得到的資金支持有限而發展受阻，且由於晶片進口並不受阻，使中下游廠商傾向於使用更為廉價、穩定的進口半導體，致使內地晶片業缺少廣闊的發展空間。

然而，當美國與其盟友紛紛限制對華出口晶片，卻讓內地政府及企業不得不正視晶片自主的重要性。僅5年前，內地在全球晶片市場的銷售額佔比還只有3.8%，而到2020年，內地自主生產銷售的晶片在全球的佔比就上升至9%左右；而去年內地的晶片自給率為16.7%。內地半導體行業協會的數據顯示，今年6月外媒公布了過去一年中增長最快的20間晶片產業公司，其中19家為內地公司，比2021年6月的入榜名單大增11家。