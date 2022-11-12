【星之谷】居屋H按亮相　揭大型銀行減價搶客

居屋今個月起終於可以申請H按，而非僅限於P按，並適用於一手新居屋、二手居屋或居屋轉按。目前市場已有不少銀行提供這項按揭計劃，三大行的息率較為進取，中小型銀行息率稍高，估計各銀行搶生意下，按揭計劃最終都會睇齊。

不過，現時利率市場風高浪急，居屋按揭利率及現金回贈率多少？應該選擇H按還是P按？

目前一手新居屋、綠置居、居二市場，或是居屋轉按等，除傳統以最優惠利率(Prime Rate)計價的P按，也可選擇基於一個月銀行同業拆息(Hibor)的H按，但一手及二手無論是利率或是現金回贈率，原來都有分別。

【新居屋必選H按】

先談新居屋，目前P按計劃為P-2.5%，實際利率為2.875%；H按則為H+1.3%，封頂利率為P-2.5%(實際利率為2.875%)，由於H按實際利率和P按相同，置業人士一定選擇H按計劃。

當未來港元拆息下跌，環球重新進入減息周期，H按實際利率對比P按息差，優勢便呈現。

【二手居屋H按利率逾3%】

至於二手居屋及轉按，P按利率為P-2.4%(實際利率2.975%)；H按則是H+1.3%，封頂利率為P-2.25%(實際利率3.125%)，P按比H按較有優勢。

對置業人士來說，目前可考慮選P按，兩年後如進入減息周期，H按比P按較優的話，可以申請轉按到其他銀行重做H按。

【現金回贈新居屋略高】

總現金回贈率方面，新居屋最高為2.25%，二手居屋則為2.2%，兩者有輕微差異。要留意，根據金管局指引，現金回贈率高過1%，需要扣減貸款額。

至於2022年的新居屋，東涌裕雅苑已取入伙紙，沙田愉德苑亦預計明年5月入伙，申請人揀樓後可以立刻申請按揭。

筆者建議，居屋買家宜盡早申請按揭，鎖定現時優惠按揭計劃。屆時就算未收樓，而銀行再加息，已遞交申請表則不會受到影響。

作者子非魚為星之谷按揭首席顧問，現於多份報章及網上平台撰文，著作《按揭達人》，涉足地產買賣及按揭資訊。