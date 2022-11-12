1周10大驚奇︰印度神童又響警　天文異象預示危機

本欄於上周末曾以「港股絕地大反擊」為題，並提到股市即將迎來大幅反彈，並根據黃金比例的技術分析，提出恒指於17,600點附近的「技術阻力位」，予一眾讀者參考。果不其然，本周港股連已大幅反彈1,164點，周五收報17,325點，雖未完全估中，但已相當接近。不過，近日「天生異象，必有異事」，向來預言神準的「印度神童」阿南德亦警告，本周初出現的「血月月全食」是凶兆！

如欲重溫上周的《10大驚奇》，可參考以下連結

【1、印度神童︰血月乃不祥之兆】

印度神童阿南德再度警告，血月異象乃是凶兆，世人要學習《薄伽梵歌》中的和平與心靜，來面對狡猾的地緣政治、戰爭、糧食、通貨膨脹、能源跟極端氣候危機。新冠疫情雖然已經接近尾聲，但人類要從中學到教訓。

不過印度神童警告，11月地球受到「火星、羅喉」與「土星、木星」相合的影響，世界正籠罩在星象的負能量中。再加上血月亮兇兆的能量，等於有三股神秘的負面能量包圍地球，極端氣候的大自然與政治人物的心智，恐怕會受到相當程度的影響。

阿南德表示有4大危機需要注意，首先是地緣政治緊張，包括烏克蘭、南北韓局勢。這將考驗政治人物的智慧，全球要祈禱和平，不要戰爭與發射飛彈威脅他國。

第二則是極端氣候災難，要注意地震、洪水、乾旱、海嘯與火山爆發。第三是糧食與經濟危機。他強調，雖然未來20年內最重要的是糧食危機，但能源與通脹問題也不能忽視。

最後是疫情危機，在變種病毒持續變的狀態下，唯有提升免疫力，才能減低病毒對人類的衝擊。

不過，阿南德過去的預言亦非全部成真，故只能作參考之用。

【2、血月後加密貨幣爆災 全球第二大交易所FTX破產】

就在血月出現後不久，連爆出加密貨幣史上最大危機！全球第二大加密貨幣交易所FTX正申申請破產，成為2022年環球金融市場又一「黑天鵝」之際。消息指出，美國證券交易委員會(SEC)正在調查FTX聯合創始人兼行政總裁Sam Bankman-Fried(SBF，又稱「薯條哥」)是否可能違反證券法規。

另隨着危機加深，FTX所在的巴哈馬證券監管機構表示，將凍結該公司的資產並任命一名臨時清算人。投資FTX的苦主之一的軟銀，據報於FTX的投資涉及約1億美元(約7.8億港元)，預計須在本季度全額撇帳。

此外，美國商品期貨交易委員會(CFTC)據報正調查FTX有否妥善處理客戶的資金，以及與「薯條哥」的加密幣王國例如其對沖基金Alameda Research之間的關係，而美國司法部亦正與SEC的律師合作調查。

FTX的投資者包括紅杉資本、貝萊德、淡馬錫、軟銀等多家知名投資機構，不過截至目前為止，還沒有任何投資者出面表示願意伸出援手。外媒引述消息指，軟銀在FTX的投資涉及約1億美元，並預計將在本季度作全額作減值撥備。

【、沽空大師錢隆斯：加密貨幣行業將面臨整頓】

有「沽空大師」之稱的Kynikos基金創辦人錢隆斯(Jim Chanos)警告，在加密貨幣市場經歷了導致2萬億美元(約15.6萬億港元)市值蒸發的動盪後，監管部門對該領域相關個人及公司的整頓即將到來。錢隆斯稱，現在會有要求監管這個體系，把相關人等繩之於法的司法呼聲湧現。

他表示，儘管該行業多年來一直吸收機構及散戶資金，但那些描繪的加密貨幣願景或所謂的使用案例從來沒有實現過。在他看來，整個加密貨幣行業都是為向毫無戒心的投資者圈錢。

雖然錢隆斯沒有具體預測由於加密貨幣爆倉導致的刑事起訴，但他指，該行業許多著名參與者要麼在海外生活，要麼在海外開展業務，包括杜拜及巴哈馬等地。

錢隆斯之前曾批評相關部門對加密貨幣行業的監管行動遲緩，稱最終的市場周期決定了當局的反應。他表示，就金融欺詐而言，資產價格既是辯護律師，又是檢察官。

【4、通脹回落股市大漲 聯儲局官員潑冷水︰勿過早鬆懈 】

美國10月消費物價指數(CPI)放緩至7.7%，低過市場預期，刺激環球股市大漲。多名聯儲局官員對此表示欣慰，但就指出對抗通脹的努力遠未結束。他們告誡不要對數據過於興奮，並稱物價仍太高。

美國三藩市聯儲銀行行長戴利(Mary Daly)表示，目前是聯儲局考慮放緩加息步伐的合適時機，但期望當局寧願加息過高，而不是加幅過低。她稱，較傾向接受聯儲局加息過高，其後才調低，而不是重犯上世紀70年代的錯誤，即過早停止加息，引致通脹預期失控上揚，迫使聯儲局再度大手加息。不過，她也不希望加息過急，令經濟陷入深度衰退，並希望見通脹逐步回落至2%目標。她表示，美國10月CPI屬好消息，但單月數據不代表通脹完全受控。

堪薩斯城聯儲銀行行長喬治稱，在判斷經濟對更高利率的反應時，採取更有分寸的加息方式可能特別合適。她又指，無法預先設定聯邦基金利率升至甚麼水平見頂。她稱，通脹仍接近夏季觸及的41年高位，由於通脹仍處高位並可能持續，貨幣政策顯然還有更多工作要做。

克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特爾認為，聯儲局主要風險在於行動仍未夠激進。鑑於目前通脹水平、廣泛性及持久性，認為貨幣政策將需要更具限制性，並且在一段時間內保持限制性，以推動通脹持續朝向2%目標回落。

費城聯儲銀行行長哈克表示，聯儲局是時候可以放慢加息速度，並指一旦利率升至4.6厘以上就應該暫停，以評估收緊政策的影響。

【5、高盛CEO：資本市場料未來幾個月復甦】

外媒報道，高盛行政總裁所羅門表示，預計資本市場將在未來幾個月內復甦。

他在接受外媒訪問時表示，認為目前正經歷的是重新設定估值預期，在接下來的幾個月，當人們習慣這種估值調整時，將看到資本市場重新開放。

儘管低利率環境使新成立的公司得以蓬勃發展，估值在疫情初期迅速膨脹，但在今年的首次公開招股(IPO)市場卻一落千丈。罪魁禍首包括通脹飆升、美國聯儲局加息、俄烏戰爭及疫情封鎖措施，迫使投資者放棄高風險的高增長押注，轉向更安全的防守股。儘管這些不利因素繼續存在，但所羅門表示，市場正在適應新的現實。

【6、朱克伯格押注元宇宙失利 Meta喪炒1.1萬人未止血】

全球經濟不景，美國企業大爆裁員潮。Facebook母公司Meta周三(9日)正式向1.1萬位員工「派大信封」，涉及公司員工總數約13%，是公司自2004年成立以來首次大規模裁員。分析指，Meta要大規模縮減開支，除因要面對用戶流失，市場認為與其押注投資「元宇宙」有關。此外，儘管已進行大裁員，Meta仍預期元宇宙項目會進一步錄重大虧損。

Meta表示，由Meta的metaverse及VR業務組成的部門Reality Labs預計將繼續虧損。在周三提交給美國證交會(SEC)關於裁員的文件中，Meta指，公司繼續預計Reality Labs 2023年的營運虧損將按年大幅增加。

就今次大裁員行動，Meta行政總裁朱克伯格在向員工發信時指出，要作出集團歷史上最困難的改變，又向受影響的員工致歉。

【7、瑞銀：明年全球經濟料僅增2.1% 美國2024年勢減息】

瑞銀投資銀行部全球經濟與策略研究主管暨首席經濟學家Arend Kapteyn發表《2023-24年全球經濟與市場展望》，預計2023年全球經濟按年增長率料僅為2.1%，將是1993年以來、除疫情和全球金融危機時期之外增長率最低的。

報告指出，32個經濟體中，有13個經濟體預計到2023年底至少有兩季出現萎縮，在這種情況下，預計會出現近似於「全球衰退」的局面。對於美國，該行目前預計2023年和2024年均接近零增長，約比市場一致預期低1個百分點，且其經濟將從2023年開始陷入衰退。再加上通脹率快速回落，到2024年初美國聯儲局將把聯邦基金利率下調1.25厘。從加息到降息的轉變速度會影響明年各類資產的走勢。

報告相信，股市低位尚未到來，品質股和成長股的表現可能好於價值股。匯市方面，美元兌G10貨幣和黃金料將走弱，兌新興市場貨幣持穩，美元兌日圓料達125，美元兌歐元料達1.1。

【8、戰火摧毀經濟 烏克蘭今年GDP料縮逾35%】

外媒報道，烏克蘭經濟部長Yulia Svyrydenko表示，俄羅斯對烏克蘭民用能源基地發動了大規模襲擊，導致全國停電，恐導致烏克蘭今年國內生產總值(GDP)收縮幅度大於先前估計的35%。

她坦言，烏克蘭政府需要來自國際的持續預算援助，同時該國正採取措施，透過裁員和小型國營企業私有化降低支出成本。

【9、英央行首席經濟學家：印鈔導致通脹飆升 加息勢持續】

為應對新冠疫情，各主要央行推行量化寬鬆，最終導致全球通脹爆升。外媒報道，英倫銀行(即英國央行)首席經濟學家裴修(Huw Pill)回答上議院議員的問題時表示，官員們於疫情期間實施刺激計劃時犯下錯誤，直指印鈔導致通脹飆升，並強調央行還會進一步加息。

裴修表示，央行的量化寬鬆措施可能助長了生活成本危機，但強調2020年做出決定時他還未在央行任職。他認為，通脹主要原因是天然氣成本飆升，但承認另一個因素是過去的其他事態發展，包括對貨幣政策的選擇。

英倫銀行過去一年8度上調基準貸款利率，目前升至3厘，為14年高位。

【10、大摩：投資內地風險上升 今年乍現千億美元資金流出】

外媒引述摩根士丹利的報告指出，今年內地資本市場資金外流規模超過1,000億美元(約7,800億港元)，明年流入內地的資金規模可能會受結構性風險溢價上升所限制。該行預計，由2023年至2030年，每年流入內地的外國投資資金規模，將由之前的2,000億至3,000億美元，下降到1,200億至2,000億美元。

報告又指，鑑於地緣政治緊張局勢急劇升級以及內地加強行業監管，投資者對內地經濟長遠前景的擔憂，可能在一段時間內仍然存在。大摩指出，如果地緣政治緊張局勢升級，導致廣泛的投資禁令及對內地資產的交易限制，全球基金從內地股票及債券市場中撤出的規模可能達到最少3,000億美元。

國際金融協會(Institute of International Finance)此前公布的數據顯示，截至9月底，累計流出內地股市及債市的資金總額為982億美元；10月外國投資者繼續撤資88億美元。今年首10個月，累計已有超千億美元資金流出內地股票及債券市場。