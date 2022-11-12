【錢夫人巡舖】發鈔行「發茅」搶現金　渣打1年定期4.1厘息

年尾銀行要錢做結算，市場例牌水緊，進一步推高存款利息，今個星期就連發鈔行也「發茅」加息搶奪市場資金！錢夫人原本覺得中小銀行優惠多，現在連大行都不計成本搶客，真正益存戶。現在就同大家一齊格價！

滙豐銀行上調定存息，最基本的滙豐One客戶存款期12個月可享3.9厘年息，最低存款金額僅1萬港元。而江湖上大大隻字寫12個月可享4.1厘，需要指定卓越理財或者最高級的尚玉客戶才可享有，資金門檻至少要100萬元(尚玉需要約100萬美金)，並非「凡夫俗子」走入分行就可有4.1厘息。

渣打定存門檻就低得多，透過SC Mobile或網上理財，以新資金開立定期存款，就可享新資金定期存款優惠，1萬港元或以上12個月即享4.1厘，6個月則有3.8厘。優惠期至2022年11月30日。

而恒生則維持透過恒生個人網上銀行、及電話理財或分行，以指定金額的「合資格新資金結餘」設立定期存款6個月，以享特優年利率4.05厘。資金門檻1萬港元。

花旗是市場上少有短息貴過長息的銀行，3個月期港元4.37厘，12個月期則有3.94厘。客戶於網上銀行或手機銀行開立定存，可享最高特惠年利率，並不設最高或最低存款額限制。

此外，美元回落不少，有興趣持美元避險的投資者可以留意，上海商業銀行調整美元定期存款息，美元年利率3、6及12個月可享4.1厘，入場費10,000美元，適用於「全新資金」或「兌換資金」。