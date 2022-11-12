致富智庫：堅守呢5大點　邁向成功指日可待...

【1、設立明確目標】

確立目標切忌含糊及草率，而是要盡量具體清楚，且定得愈仔細，所得到的效果愈好。如時下女性常常將「我要減肥」掛在嘴邊，但對於想減幾多磅？怎樣去實踐？目標達成時限等等，統統亳無頭緒，最終不是成效不似預期，便是輪為長期無法達成的虛空目標。

相反，如具體指出「我要減8磅」，會比「我要瘦身」更實在，並讓你清楚知道成功的指標，並認真採取實際行動去達標；當明確知道自己想達成的目標，將有助持續激勵你直到成功為止。

【2、目標切合實際】

在釐定目標時，要切合實際情況，意思是不要將目標一下子定得太過「離地」，例如1個月內減肥30磅，因為這種非理性的目標一方面較難做到，亦切勿低估達成目標的困難度；何況即使成功達到，對身體亦未必好。

建議抱着既樂觀又務實的態度去衡量達成目標的可能性有幾高，原因是你必須在完整的規劃下，投放足夠的時間、努力與堅持去完成目標。有研究顯示，如果認為一切都能輕鬆做到，會讓你輕視而準備不足，令失敗機會大大提高；而相信自己有能力成功者，則有助提升勝算。

【3、定期檢視進度】

當預設好想要達成的目標時，定期檢測進度是很重要的一個環節，因為如果你不知道自己的表現如何，就很難去調整往後的策略及行為。

因此，請經常檢視計劃的進展如何，這點可以由你自己誠實地監測，也可以交由他人來負責，去認真研究進度是行得過快？定過於落後？以明確知道距離目標尚有多遠。檢視的時間不設限制，可以每日檢視、每周檢視，甚或每月檢視，並因應目前情況作出適合調節，務求促成目標。成功人士會定時追蹤自己的進度，看看有否不小心偏離，並會及時作出修正。

【4、勿同時設多個目標】

人有目標及決心當然是好事，但人生匆匆數十年，未必需要下下逼自己埋牆角，在同一時間設定多過一個目標，例如同時進行節食及戒煙，令自己陷入兩難之中。要知道不論你的鬥志有幾強大，重要是人的意志力有限這個事實，若你一下子背負太多，不排除會有突然失去動力的時候。

很多過度自信的人認為自己刀槍不入，可以抵禦所有誘惑，但結果反被一個又一個的難關所壓倒。相反，成功的人不會冒險、亦沒必要將目標變得更為困難。

【5、捉緊時機】

都市人忙東忙西，生活逼人是不爭的事實，而往往錯過針對目標採取行動的機會，因為我們根本就未有注意到那些機會。

有研究顯示，當機會出現時，好的事前規劃有助你的大腦偵測到、並把握該次機會，將成功率提高大約3倍，所以要達成目標，你得在機會溜走前好好掌握。因此，事先要決定好，盡量設定得清楚及具體，譬如要在何時、何地採取你想採取的每一個行動，減低猶豫不決，將省下來的時間用來實踐你的最終目標，再加上毅力及意志，相信成功將離你不遠。

仲諗？不如快快檢視自己的目標進度，加以調整，自能勝算在握！