阿里巴巴「雙11」GMV按年持平　仍稱「中國內需潛力巨大」

回顧去年的資料，2021年11月1日至11日期間，為期11天「雙11」的活動共錄得商品成交額(GMV)5,403億人民幣(845.4億美元)。

今年阿里巴巴的「天貓雙11全球狂歡季」預售階段在10月24日晚上8時開始，第一波售賣期為10月31日晚上8時至11月3日晚；第二波售賣期為11月10日晚上8點至11月11日晚。

阿里巴巴集團國內數字商業板塊總裁戴珊表示，通過今年天貓「雙11」，看到了中國市場的巨大內需潛力和消費活力，中國經濟和產業的持續韌性。這讓集團有信心更好地服務實體經濟發展。

阿里巴巴淘寶天貓產業發展和運營中心總裁楊光，今年「雙11」活動「穩中向好」。他表示，增長迅速新興消費趨勢包括玩具、寵物、運動戶外、珠寶等。從售賣期開始至11月10日0時，比較去年售賣期開始至11月10日0時，上述4個消費分類的成交額增長逾倍。