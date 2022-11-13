鄺紫珊：美股長線投資價值浮現

美股近期的震盪相信會再持續，標普500第三季預估盈利增長4.8%，好過之前預估的1.5%，這顯示美國企業基本面仍是穩健，似乎不是市場預期的這麼悲觀，相信美股消化完聯儲局的消息，以及中期選舉結果後，有望回歸企業的基本面。

觀察多間美國科技企業的業績表現，都是持保守看法。蘋果第三季財報優於市場預期，微軟、臉書母公司Meta、Google等雲端企業，雖然對明年經濟持保守態度，但其雲端業務卻持續增加資本開支，加上半導體逆勢上升，帶動最近科技股有一段的反彈。

參考歷史數據，每年的11及12月慣常是美國股市升勢強勁的時間，回顧過去三十年美股標普500指數表現，第四季達正回報的機會率高達8成，平均升幅也優於其他月份。有統計指，目前美股標普500指數未來一年的市盈率達17倍，持續低於近5年平均的22.3倍。

雖然加息周期仍未完結，但相信未來待加息進入最後階段，有望隨着金融市場的形勢去調整貨幣政策方向，投資者對於持續的震盪及下挫，也不用過分悲觀，現時市況處於低位可造就更有利的入市時機。

從多方面的數據顯示，加息對終端需求與盈利的影響仍在可控範圍，股市在尋底後將有反彈機會，可考慮趁低位時作適當的布局，並可開始趁低加碼長期盈利較佳的股份。

後市仍存在不確定性，雖然現階段仍不建議積極入市，但觀乎目前美股市盈率已調整不少，並低於5年及10年的平均值，故長線投資價值浮現。由於股市較經濟率先尋底及回升，建議可優先布局位於長線成長型的產業，待資金回流，這類具長線發展類股份將優先反彈上揚。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊