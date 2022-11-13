曜熊理財：環球股票基金完成反彈

美國2022年中期選舉完結，共和黨未能在參眾兩院同時取得壓倒性勝利，投資者期望中的共和黨紅色浪潮未出現，美股反彈完回跌。10月份數據可能顯示，美國通脹僅略有放緩，高於預期的數據可能會打破人們對美聯儲放緩加息步伐的預期。

不包括食品、能源的核心通脹的同比增幅均有所下降，但仍處於高位。這意味着美聯儲有可能在下月的會議上連續第五次加息0.75厘，不過市場更傾向於加息0.5厘。此外，不斷上漲的物價已促使美聯儲提高了明年利率峰值的預期。

美俄進行核談判，雙方均希望俄烏戰爭停止，但俄烏條件均不可能達成和解，最後還是戰場決勝。今年下半年以來，推動歐洲經濟復甦的力量已基本消退，加上烏克蘭危機造成的衝擊非常之大，受此影響，歐洲經濟增長前景比此前公布的夏季經濟預測數據更弱，而通貨膨脹則將在更長時間內保持較高水平。

在負面因素作用和艱難的地緣政治背景下，歐盟迫切需要加速向清潔能源轉型，擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。受能源危機和高通脹影響，歐元區經濟正在放緩，預計今年冬季將出現萎縮。

總體來說，經過一輪反彈後，環球基金可能再次下行探底，美元貨幣基金仍是目前最好選擇，任何風險資產均有可能下跌，環球股票基金可能出現新一輪跌浪，可能要等明年第一季後才有轉機。

曜熊理財策略理財董事馬煒喬