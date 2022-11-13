郭家耀：越秀交通收購有助提升股東收益

收購完成後，越秀交通控股的高速公路收費里程將增加約12.32%，由495.2公里增加至556.23公里。是次收購可提升越秀交通的收入、每股盈利及資產規模，也將進一步優化越秀交通的高速公路資產區域布局，提升中部省份項目收入貢獻，擴大營運規模及提升可持續發展能力。收購完成後的首年即可為越秀交通帶來淨盈利貢獻，並為將來的路費收入及利潤增長增添動力。因此，是次收購可保持越秀交通財務穩健性的同時，亦可提升其上市公司的股東收益。

自2010年以來，越秀交通洞察東部沿海地區製造業向中部勞動力大省轉移的趨勢、把握「促進中部地區崛起」戰略機遇，持續在中部地區挖掘優質項目，至今已在河南、湖北、湖南成功併購7個項目，形成「立足大灣區，深耕中部地區」的發展格局。而蘭尉高速位於中原城市群核心發展區域，沿線城市經濟基礎較好，受地理位置上符合越秀交通的區域發展策略，對越秀交通的收費公路業務發展起了積極的作用。

然而，越秀交通有別於其他交通基建營運公司的業務模式，其定位為專業的交通基建資產管理公司，並專注旗下項目的資產質素、投資和營運，金融管理能力等。越秀交通通過「有進有出」策略，持續完善「投、融、管、退」一體化商業模式，提升股東長遠回報及投資價值。在目前經濟情況下，越秀交通擁有不少具潛力的收併購的項目選擇，相信收購蘭尉高速可補充其上市公司的資產組合(因早前越秀交通成功分拆湖北漢孝高速公路發行REIT上市)，提升其股東價值。整體而言，今次收購對越秀交通長遠發展有利，值得支持。

安里資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)