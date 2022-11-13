陳樂怡：中煤估值折讓 目標7.2元
2022年11月13日 09:30
東網電視更多新聞短片
投資者炒作內地放寬防疫及中概股審查提前取進展，恒指上方阻力見於17,565點。未來一周投資者宜留意G20峰會，地緣政治局勢或會再起變化。內地將會公布10月重磅經濟數據，因應疫情局勢惡化，預計經濟將進一步走弱。而科網龍頭包括騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)將會公布業績，料會左右指數去向。
舜宇光學科技(02382)公布10月出貨量數據，受惠於個別Andriod客戶補貨需求，手機鏡頭模組按月增長19%，優於預期。車用鏡頭按年增長51%，按月上升2%，主要由於低基數效應，以及晶片供應改善。月度數據較預期為佳，近期據報更進入三星超高端機型Galaxy S23 Ultra供應鏈，有望成為短期催化劑。長遠公司更可受惠於蘋果公司訂單份額擴大，以及新能源汽車滲透率提升。然而，目前消費市道欠佳，手機及新能源汽車銷量放緩，雙11初步銷售數據平淡，手機品牌屢傳削減訂單，並清理存貨。故此，預計股價反彈動力有限。
個股推介中煤能源(01898)。踏入第四季供暖高峰期，煤炭需求將會加大。11月CCTD秦皇島5500卡動力煤年度長協價為每噸728元人民幣，按月上漲9元人民幣，為年內首次上漲，漲幅1.25%。其中，中煤能源長協比例高，可受惠於長協價上調，盈利確定性強，而且公司煤炭資源豐厚。現價對應2023年預測市盈率3.5倍，較5年平均水平折讓54%，股息率7.7厘，建議收集。目標價7.2港元，止蝕價5.4元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)