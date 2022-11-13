【星期一‧炒啲乜】中美元首會晤　港股繼續彈？

美國10月消費物價指數(CPI)低過預期，市場隨即憧憬聯儲局放慢加息步伐，刺激環球股匯市場報復式急彈。其中，恒生指數上個交易日飆逾千點，重上萬七關；人民幣匯率亦顯著反彈，利好A股表現。

展望今周，二十國集團(G20)峰會在印尼峇里島舉行，市場關注中美兩國元首即將會晤，有證券界人士指會面後若出現利好消息，將有助恒指或進一步挑戰18,300點水平。

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