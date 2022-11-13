【星期一‧炒啲乜】中美元首會晤 港股繼續彈？
2022年11月13日 10:00
東網電視更多新聞短片
美國10月消費物價指數(CPI)低過預期，市場隨即憧憬聯儲局放慢加息步伐，刺激環球股匯市場報復式急彈。其中，恒生指數上個交易日飆逾千點，重上萬七關；人民幣匯率亦顯著反彈，利好A股表現。
展望今周，二十國集團(G20)峰會在印尼峇里島舉行，市場關注中美兩國元首即將會晤，有證券界人士指會面後若出現利好消息，將有助恒指或進一步挑戰18,300點水平。
本周內地亦會公布一系列重磅經濟數據，包括上月社會消費品零售總額、規模以上工業增加值、城鎮固定資產投資等，美國亦會公布零售銷售數據。此外，權重科技巨頭包括騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)、京東集團(09618)將公布季度業績，成績表好壞勢將影響指數表現。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。
1、【鄺紫珊：美股長線投資價值浮現】
2、【曜熊理財：環球股票基金完成反彈】
3、【葉尚志：內地地產業正值政策回暖期 呢隻股看俏...】
4、【郭家耀：越秀交通收購有助提升股東收益】
5、【陳樂怡：中煤估值折讓 目標7.2元】