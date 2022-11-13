港10月工廈註冊金額按月跌26.9%　租務有支持

受美國聯儲局加息的影響，本港投資活動萎縮。美聯工商舖資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，10月工廈註冊量只錄得145宗，按月跌16.2%，而註冊金額則錄12.67億元，按月跌26.9%。工廈買賣活動減少令工廈售價水平下降，反映指標工廈售價走勢的美聯工商物業售價指數(MII)10月報379.9點，按月下跌0.4%。

資料指出，10月一共有約510宗租務成交。活躍的租務成交令工廈租金受到支持，反映指標工廈租金走勢的美聯工商物業租金指數(MIRI)最新報151.2點，按月升0.5%，連續第三個月創指數成立以來的歷史新高。

10月份有三區的平均呎價錄得按月上升，但升幅皆維持在1%以內。至於跌幅最大的分區為荃灣區，最新報4,183元，按月跌1.4%。分區呎租方面，升幅最大的分區為九龍灣區和沙田/火炭/石門區，10月呎租分別報17.7元及15.1元，按月上升3.1%。黃竹坑/香港仔/鴨脷洲區的最新平均呎租為15.8元，按月跌1.5%，為跌幅最大的一區。

美聯工商董事陳偉志表示，美聯儲於11月初將聯邦基金利率上調至3.75至4厘，而最終的目標利率將較預期高。利息的上升無疑會減少投資活動，令工廈的買賣交投維持疏落。不過，為節省成本，企業都會偏向租用物業，預料能帶動工廈租務交投，而工廈的租金表現將會較售價為佳，工廈回報率或有望上升至重新吸引買家投資的水平。