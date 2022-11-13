中銀人壽AYP辦慈善賽　為青年發展籌款

中銀集團人壽保險有限公司(中銀人壽)夥拍香港青年獎勵計劃（AYP）舉辦的「圖出山野中銀人壽慈善賽2022」(慈善賽)於11月13日舉行，為青年發展籌款。是次活動獲470人超過150支隊伍踴躍參加，青少年參加人數也達歷屆之冠。

中銀人壽執行總裁鄧子平表示，公司致力推動本港青少年的教育和發展，透過以STEAM、創科、ESG和體育為主題的多元化企業公益項目，為他們提供全人發展的機會。中銀人壽希望透過支持本屆的圖出山野慈善賽，培養青年人敢於接受挑戰、勇於承擔及堅毅不屈的品格和精神，成為香港未來的社會棟樑。此外，也鼓勵大家積極運動、鍛煉身體，推廣身心健康對個人和社會可持續發展的重要性。

香港青年獎勵計劃理事會主席郭永亮稱，AYP這次特別推出「香港特別行政區成立二十五周年青年挑戰盃」，邀請25間中學和青年機構參與，期望鼓勵更多青年人能夠跳出舒適圈，透過這個團體定向比賽發揮團隊精神，學習在困難中建立自信及勇氣。今年青年人的參與人數也是歷屆比賽之冠，成績令人鼓舞。

「圖出山野」Rogaine運動由AYP自2007年引入香港，已發展成為AYP的年度大型籌款團隊定向比賽，為支持青年發展工作籌募經費。比賽分2至4人一組，進行6小時及3小時的奪分式長途越野定向比賽，全方位考驗參加者的體能、計劃和判斷力，鼓勵青年人發揮潛能、勇於面對困難及接受挑戰。