【內房爆煲潮】中梁預告兩筆美元票息違約　停還境外債

中梁控股目前境外債務的未償還本金合共約11.8億美元，其中境外優先票據及境外私募貸款的未償還本金分別為9.3億及2.5億美元。

至於兩筆即將利息到期的境外優先票據乃聯交所上市的「2023 年4 月票據I」以及星交所掛牌的「2023年4月票據II」，未償還本金分別為約2億及2.24億美元，利息原定分別在10月17日及10月15日到期，設30日寬限期。集團表示，暫未收到兩筆票據相關持有人就加速還款發出的任何通知。

集團表示，一直倚賴其內部現金資源，並從境內匯出現金以履行境外償付義務。集團現時絕大部分貨幣資金受到地方政府的政策規定，必須在指定的銀行賬戶作嚴格的預售資金監管以確保在建物業的完工。按現時的情況，即使集團竭盡全力，集團可用於支付境外債務的資金仍持續受壓，預期短期內無法產生履行目前和日後境外債務所需之足夠現金。因應當前面臨的挑戰，集團認為應立即就現狀探討整體的境外債務解決方案，以保障其持續經營，維護集團所有持份者的利益。

集團正採取措施全力保交樓、穩經營及維護境內融資，又謂在境外並無實質的資產與業務，預期境外的債務問題短期內對整體境內業務經營並無重大影響。另已聘請國泰君安國際擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問，協助公司與境外債務持有人進行透明的對話。