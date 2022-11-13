【向世界錢進】百萬份工等人做　移「加」拚搏有錢途？

加拿大全國目前有約100萬個職位空缺，但缺乏足夠人手補充，使該國政府更明確要在全球各地搶人才，以紓緩勞動力短缺問題。當地統計局發布的最新人口普查數據顯示，去年移民人口比重已創下加拿大建國155年以來的新高紀錄，而且在包括美國、英國、法國、德國、意大利、日本的七大工業國集團(G7)之中，加拿大的移民比例也同樣稱冠。

去年加拿大全部人口當中，超過836萬人是移民，佔比達23%。而隨着加國政府今月初宣布，計劃在2023至2025年間合共吸納145萬名全新永久居留者，當中包括計劃在2025年破紀錄吸納50萬名移民，可以預期移民佔加拿大總人口比例將繼續上升。按當局早前預測，在2041年之前，加國移民佔全國人口比例將升到29至34%水平。這無形中給予一眾有意移居加國的人士更多機會達成移民夢。

群體貢獻大 移民成經濟增長動力來源

對部分國家而言，移民湧入或會引發與當地人的矛盾，但這情況在加拿大並不常見。有民調顯示，69%的受訪加拿大人表示不反對移民，58%的人希望通過移民來增加當地人口。

去年有約40萬名移民成為加拿大永久居民，其中60%是透過經濟類移民項目。他們要麼具有當地所需的工作技能；要麼受過高等教育並在經濟上有能力創業；要麼已經或將會對加拿大企業進行投資，因此他們在加國定居下來，總體而言有利於社會，亦不容易令當地人反感。

此外，該國政府更明言會優先考慮在勞動力嚴重短缺的領域，包括醫療保健、製造、工程、貿易等範疇，吸引更多技術移民。

加拿大統計局表示，當地的人口結構逐漸高齡化，生育率低於人口更替水平，移民已成為人口增長的主要驅動力，並且是加國經濟增長的動力來源。

事實上，加國在2016至2021年間的勞動人口增長，有80%來自移民，而每3個移民人口中有兩人，處於15至64歲這一核心工作年齡層。然而，統計數據也顯示，與非移民相比，移民的失業率仍然偏高，且薪酬偏低。

新移民來源 亞洲人佔62%稱冠 印度最多

在過去50年間，來自歐洲的移民比例已由超過60%的高位下跌至最近約10%，取而代之是亞洲已成為加拿大新移民最大來源地。最近選擇到加拿大定居的移民中，62%出生於亞洲，而18.6%出生於印度。這也使印度首次成為加拿大新移民的主要出生地。緊隨其後的分別是佔比11.4%的菲律賓及佔比8.9%的中國。

從種族而言，2021年人口普查中，白人的人口佔近七成，當中包括加拿大裔570萬人，英裔530萬人，愛爾蘭裔和蘇格蘭裔各440萬人，以及法裔400萬人。至於3大少數族群人口，依次是南亞裔約260萬人，佔加拿大總人口的7.1%；華人約170萬人，佔4.7%；以及黑人約150萬，佔4.3%。

華人移民中，約半數在2000年之前來到加拿大，2001至2015年移民的約佔38%，2016年及之後移民的約佔12%。

落腳地之選 細城市皮費較輕 吸引力增

過去數十年，新移民通常先選擇在大城市落戶，一旦遇上生活困難，才會向其他較偏遠的地方遷移。然而，最新的人口普查數據顯示，來加拿大的移民中，愈來愈多人選擇直接落戶在較小的城市。

儘管3大城市多倫多、蒙特利爾、溫哥華的移民總體比例仍是最高，但比例正逐步下跌。反之，小城市愈加受移民歡迎。自2006年以來，大西洋省份的移民比例增加了兩倍，安大略省的基奇納-劍橋-滑鐵盧，以及渥太華的加蒂諾等地區的移民人口比例也顯著增加。究其原因，這與省級移民政策和大城市生活成本上升有莫大關係。

在2021年，透過經濟類移民項目遷入加拿大的人，其中三分之一來自省提名計劃，這類計劃允許各省直接挑選技術移民，以滿足當地的勞動力需求。

舉例，在馬尼托巴省、薩斯喀徹溫省和愛德華王子島省，每10名經濟移民中約有9人通過省提名計劃來加拿大。大西洋地區、育空和西北地區的大多數移民，也是通過省提名計劃成功移民。

小城市吸引移民的另一原因是，大城市生活成本愈見高昂，相反在小鎮生活負擔較小，也較輕鬆。去年居民無法負擔住房比率最高的城市是多倫多和溫哥華，而移民往往須將大部分收入用於住屋開支。相比之下，不論是租或買入物業，在小城市居住都會相對較易。再者，在小鎮居住和就業，部分行業的競爭較小，可讓新移民較易找到合適的工作機會，繼而更容易融入社區。

港人聚居地 人口急升 大多選擇落戶溫哥華

人口普查數據也顯示，在香港出生的加拿大人口正在增加，其中大部分人居住在溫哥華地區，這扭轉了上世紀一批又一批香港移民離開加拿大返回香港的情況。

溫哥華都市區過去5年香港出生的人口增長佔全加拿大香港人增加數量的90%。這些香港人部分是透過加拿大去年向香港人開放的特別移民計劃移居加國，亦有部分是從香港回流到加拿大的加國公民。

目前在溫哥華，4.25%的人口以粵語作為第一語言，使其成為該市第二大流行語言。市場預期，隨着愈來愈多港人來到溫哥華，粵語的使用範圍未來將在溫哥華變得更普遍。

經濟存隱憂？明年料10%機會收縮 失業率6%

全球經濟明年面對陷入衰退風險，加拿大亦不例外。國際貨幣基金組織(IMF)預計，加國經濟前景或將嚴重惡化。如果通脹高企不下，加拿大央行可能被迫進一步加息，從而導致更嚴重的經濟下滑。IMF預測，加拿大的國內生產總值(GDP)將從2022年的增長3.3%，放緩至2023年的1.5%，悲觀情況下明年約有一成機會出現經濟收縮，失業率可能升至6%以上。

該組織亦預計，加拿大央行將在今年底前將利率至少提高到4%，並在之後的數個季度內保持不變，又預計更高的借貸利率將導致加國樓價下跌20%，但移民人數的增加或有助緩衝跌勢。