【美股前瞻】大市重新聚焦數據與業績　專家：聯儲應暫停加息

隨着美國中期選舉過去，市場本周焦點重新回到經濟數據與業績，有「恐怖數據」之稱、經常出乎市場預期的美國零售銷售將於周三出爐，料按月升幅為0.8%；反映上游供應鏈價格壓力的生產物價指數(PPI)及進口價格指數也同樣值得關注。

上周公布的10月消費物價指數(CPI)低過預期，諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼認為，聯儲局已有非常充分的理由考慮暫停加息，並且應該評估今年以來一直激進加息對實體經濟的影響。他更指出，從各方面來看，現在的通脹數據都只是滯後地反映去年冬天到今年稍早時候的經濟狀況。

他坦言，現時的經濟狀況已變得相對地樂觀，又謂「就我個人而言，基本上已放棄用CPI判斷經濟形勢」。不過，美國財長耶倫則表示，住屋成本仍然高企，「如果繼續上升勢頭，未來數月仍會帶來通脹壓力」。她認為10月CPI回落是「不錯的數據」，但不應只看單一數據。

富國銀行首席經濟學家Jay Bryson的團隊預測，聯儲局接下來兩次議息會議(12月及明年2月)，會把加息幅度降至0.5厘，並在明年3月加息0.25厘，屆時聯邦基金利率上限將達5.25厘，並且在年內維持於該水平，要到2024年才會減息。他認為，明年下半年美國將出現經濟衰退，2024年上半年失業率將在5.7%見頂。

回顧上周，道指全周累升1,344點；標指亦升5.9%，創今年6月以來最佳單周表現。本周美股焦點業績方面，有無廠半導體公司英偉達；大型零售商沃爾瑪、Target、梅西百貨等。