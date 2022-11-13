【世盃開鑼】卡塔爾料收入170億美元　標普看淡...

4年一度足球盛事2022世界盃，將於下周日(20日)在卡塔爾正式開鑼！市場憧憬「世界盃效應」將帶挈中東地區的經濟，卡塔爾世界盃組委會預計，收入預計將達到170億美元，當地政府相信有助推動當地經濟全年增長4.9%。不過，國際評級機構標普卻「潑冷水」，預期中東國家卡塔爾將在世界盃後出現經濟增速放緩。

為籌備世界盃，卡塔爾已斥資超過2,000億美元，以興建球場、道路、酒店等基礎設施，各項財政支出推動當地經濟增長1.5個百分點。當地政府預料，將有超過100萬來自世界各地的遊客入境，觀看這項國際賽事，通過各種方式觀看世界盃賽事的全球球迷更達30億至40億人。

阿聯酋借地利分享收益

卡塔爾工商業協會預期，賽事可以帶來直接經濟收入80億卡塔爾里亞爾(約20億美元)，2023至2035年的長期經濟收入達99億里亞爾(約23億美元)。

基於入境人數大幅增加，卡塔爾國內缺乏足夠的酒店，對住宿供應造成壓力。儘管已加緊興建營地，租用郵輪，甚至當地有房東向租戶下「逐客令」，以便再高價出租。外媒引述當地租客消息報道，房東要求收回租給公司的數十間公寓，並要求住戶在一周內搬走，其租住的公寓在訂房網站上一晚索價1,700美元(約13,260港元)，而原先每月租金只是2,500美元(約19,500港元)，並要在世界盃期間連續租住14晚，變相期間收入比月租多8.52倍。

鄰國阿聯酋亦看準商機，提供酒店住宿，借助地理位置分享經濟收益。部分組團去卡塔爾的球迷組織已經決定改到阿聯酋杜拜的酒店，因為房間選擇較多，而且價錢亦比較相宜。有酒店數據分析公司認為，杜拜是兼容度特別高的城市，可以100美元或5,000美元租住房間，因此會有不同種類的房間。

根據國際貨幣基金組織(IMF)於2021年統計，卡塔爾的國內生產總值(GDP)約1,478億美元，在全球排名第55位，較香港排名40位為低。有大行分析預測，卡塔爾GDP在今、明兩年將按年升4.6%及2.3%，意味明年增速將削半。

酒店房地產將供過於求

舉辦體育盛事會為東道國帶來直接的旅遊收益，並借此推動經濟發展。然而，不少經濟學家都質疑這類盛事的經濟效益。標普指出，賽事完結後，酒店和房地產行業的供過於求，可能會在一定程度上緩和卡塔爾的表現。

標普指出，公共部門貸款是卡塔爾國家銀行的重要業務，而公共部門去槓桿化將成為該行面臨的最大問題。基於私營企業貸款需求增加，及政府還款水平降低，料該行明年的貸款增長較今年強勁。同時預計，卡塔爾銀行業的不良貸款率可能會在今年升至3.6%，截至6月底時卡塔爾國家銀行僅錄2.5%水平。