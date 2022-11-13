外籍業主大手劈價　駿景園三房4年勁蝕400萬離場

市場蝕讓成交不停湧現，火炭駿景園三房連套房單位有外籍業主大手劈價100萬元，以1,100萬元沽出，持貨4年帳面勁蝕約400萬元離場。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林耀昌稱，樓價持續回落，有買家見利淡消息盡出，趁低位入市，西半山天悅閣高層單位，實用面積約422方呎，兩房間隔望市景，以830萬元易手，呎價約19,668元。原業主於2019年3月以825萬元買入單位，持貨3年帳面僅獲利5萬元，扣除使費損手離場。

●香港置業馬耀立表示，西營盤眀徳山高層A室，實用面積約529方呎，兩房間隔，以每月租金約3.4萬元放租，放租約3個月吸引區內客洽詢，終減租3,000元，以3.1萬元租出，呎租約58.6元，低市價約10%。

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九龍區

●利嘉閣紀燦南表示，奧運站浪澄灣3座頂層單位，實用面積約549方呎，兩房間隔，內置樓梯直達私人天台，天台面積約374方呎，早於去年8月以1,880萬元放售，今年8月終降價至1,600萬元，新近累減達680萬元，以1,200萬元易手呎價約21,858元。

●中原王能表示，觀塘居屋祥和苑B座低層8室，實用面積約568方呎，三房間隔，原先叫價520萬元，降價39.4萬元，已補價自由市場成交價480.5萬元，呎價約8,460元。原業主早於2000年8月以140萬元購入單位，是次沽貨帳面獲利340.5萬元。

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新界區

●中原霍栢雄表示，火炭駿景園11月暫錄約3宗成交，屋苑8座高層C室，實用面積約990方呎，三房連套房間隔，望山景，開價約1,200萬元，終減至1,100萬元沽出，呎價約11,111元。原業主為外籍人士，於2018年以約1,500萬元購入單位，持貨4年帳面蝕讓約400萬元離場，單位貶值約27%。

●世紀21奇豐張翠珊表示，馬鞍山海濤居3座中層H室，實用面積約465方呎，兩房間隔，原開價750萬元，放盤1個月減價137萬元或約18.3%，以613萬元獲承接，呎價約13,183元，創屋苑近兩年呎價新低。

●中原陳鴻霆指出，馬鞍山居屋錦英苑B座中層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，開價約450萬元，議價後以已補價自由市場價340萬元易手，呎價約8,479元。原業主於1991年以34.6萬元購入單位，當時單位未補地價。

●中原王勤學稱，元朗區二手交投仍然低迷，本月暫錄約30宗成交，不少業主加大減幅求售。區內溱柏6座中高層H室，實用面積約820方呎，三房連套房間隔，今年9月最初叫價910萬元，見成交淡靜，日前降價至895萬元，終獲換樓客洽購，最後多減3萬元，以892萬元成交，呎價約10,878元。

●祥益龍超君表示，屯門居屋景峰花園1座中層A室，實用面積約504呎，兩房間隔，減價38萬，已補價自由市場成交價412萬元，呎價約8,175元。原業主於1996年以94.8萬元已補價入市，是次轉手帳面獲利約317.2萬元，升值逾3倍。

●中原柯勇表示，將軍澳新都城3期3座高層A室，實用面積約470方呎，兩房間隔，以678萬元易手，呎價約14,426元。原業主於2014年以550萬元購入單位，現沽貨帳面獲利約128萬元。

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