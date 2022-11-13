【樓市積弱】95%大屋苑估價挫 沙田中心跌至3年最殘

施政報告並沒有推出撤辣措施，市場憧憬落空，樓市繼續沉淪。東網追蹤20個大型屋苑單位，佔九成半的銀行估價都較上月初下挫，其中，新界屋苑走勢較弱，沙田中心單位估價按月跌6.5%最傷，並跌至逾3年低位。同時，今年至今，佔約85%的屋苑估價已下跌超過一成，個別挫幅更高約兩成。

根據滙豐銀行網上資料，該批屋苑單位估價佔多達19個按月下滑，表現最差為沙田中心，屋苑佳寧大廈低層D室，實用面積約301方呎，估價由10月初約511萬元，跌至最新約478萬元，一個多月蒸發約30萬元。該單位估價已連續5個月下挫，累積跌幅約10.2%，並為超過3年以來首次失守「5球」。

美聯陳國良表示，沙田中心11月暫錄約兩宗二手買賣，繼上月撻訂單位重售，樓價跌至425萬元後，本月成交做價維持500萬元以下水平，介乎442萬至478萬元，現時放盤叫價最低由約430萬元起。

淘大花園4年帳蝕兩成

至於九龍東指標屋苑之一的牛頭角淘大花園，一個C座高層單位，實用面積約375方呎，最新估值約624萬元，較上月初低約32萬元，跌幅約4.9%。

該盤再錄業主損手沽貨，利嘉閣鮑允中指，項目M座高層4室兩房戶，實用面積約322方呎，附裝修，10月底叫價538萬元，新買家上周六晚與家人翻睇上述單位，即睇即還價，議價終以478萬成交，呎價約14,845元。原業主於2018年6月以約600萬元入市，是次轉售帳面勁蝕約122萬元，單位貶值約20.3%。

至於其餘估價報跌屋苑，包括東涌映灣園、鰂魚涌太古城及康怡花園、鴨脷洲海怡半島、天水圍嘉湖山莊、牛頭角得寶花園、紅磡黃埔花園、將軍澳新都城及蔚藍灣畔等，按月跌幅介乎約0.9%至4.8%不等。

而今次估價力保不失的樓盤為荔枝角美孚新邨，不過亦僅與上月持平，屋苑3期百老匯街68號高層戶，實用面積約863方呎，本月初估價維持約1,063萬元。

不過，若比較今年一月初，佔約85%的屋苑估價已下跌一成以上，當中鰂魚涌南豐新邨及沙田第一城估價同下跌約兩成。其中，南豐新邨2座高層D室，實用面積約516方呎，最新估價約742萬元，較一月初估值約926萬元低約兩成，比較上月初則跌約4.1%，已連挫5個月。

第一城三房6球有找

事實上，該屋苑三房單位樓價失守「6球」。中原楊文傑指，項目12座低層E室，實用面積516方呎，成交價僅約578萬元，呎價約11,202元。據悉，上址料為2016年後首宗低於600萬元三房成交。

至於沙田第一城16座高層，實用面積約327方呎，最新銀行估價約519萬元，較上月初低約2.4%，而比較一月初估值達約637萬元，大幅跌約18.5%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場預期樓價仍未跌定，加上銀行加息、受疫情持續及經濟仍未恢復等不利樓市因素拖累，銀主估價態度會更保守，料未來估價會繼續下跌，對整體樓市氣氛亦為悲觀，有意入市買家要「計好數」，了解好實際市況，更要預留較鬆動資金，以免上會或承按時有困難。