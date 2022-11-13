【港股前瞻】3大藍籌科企升「績」在望　購物節低調結束？

股王上季純利或增長4%

率先打頭陣的「股王」騰訊預計在周三公布第三季績，其遊戲、廣告及雲業務料受宏觀經濟及疫情打擊。綜合券商預測，季內非國際財務報告準則(non-IFRS)純利料介乎264.67億至331.33億元人民幣(下同)，按年下跌16.6%至上升4.4%；以中位數計，按年續跌5.6%。

至於周四公布業績的阿里，綜合券商預測，阿里在截至9月底止季度(2023財年第二財季)非公認會計準則(non-GAAP)純利預計介乎291.91億至337.17億元，按年上升2.3至18.2%；按中位數計仍增近8%。至於京東或再迎佳績，季內non-GAAP純利預計介乎69.55億至74.4億元，按年急增37.8%至47.4%；中位數71.03億元，亦升40.7%。

各電商低調結束「雙11」

投行瑞信預料內地互聯網行業第三季盈利勝預期，主要是削減成本所帶動。市場注視第三季業績表現之餘，未來關鍵所在包括美國上市公司會計監督委員會(PCAOB)審核結果。

惹人憂慮的是，各大中資電商平台低調處理剛結束的「雙11」網購優惠節，阿里旗下的天貓僅透露今年「天貓雙11」穩中向好，交易規模與去年持平，是阿里自2009年舉辦該活動以來，首次未披露完整銷售業績。另一電商平台京東亦未公布期間總交易額，僅表示「京東11.11全球熱愛季」超越行業增速，創造新的紀錄，與此同時零售購物用戶數字也再創佳績。

恒指漲幅巨 17800阻力大

凱基亞洲投資策略部主管溫傑相信，疫後經濟復甦將拖累科網平台業績表現，又謂「雙11」銷售數據不算理想，但活動預售期由上月底至今，市場沒有太多炒作，對股價作用影響不大。暫時影響科網股更多的是大市走勢，而港股在短期內已累積頗多升幅，相信就算投資者不沽貨，也難積極入市，估計恒指上方阻力在17,800點，至於大型科網股料在相對高位爭持。

上周港股在內地宣布放寬防疫限制至「5+3」後迎來強勁反彈，iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，11月及12月大市表現或有改善，但在環球銀根收緊下，難言港股已轉勢，主要是美國聯儲局明言會繼續加息，蠶食企業盈利；內地並非完全放寬防疫限制，加上內房債務問題仍待解決，暫時港股借勢炒上，料最多升至3月時低位18,235點。

不過，中國人民銀行及中銀保監據報際出做好金融支持樓市的16條新政，包括鼓勵金融機構和開發商自主協商，對未來半年內到期的開發、信託貸款等存量融資，允許展期一年等。