【虛幣爆煲】FTX創始人傳秘密轉移客戶資金

加密貨幣交易所FTX風波持續延燒，上周宣布申請破產保護的FTX，驚見大量客戶的數碼錢包資金被轉移，外媒消息指，創始人Sam Bankman-Fried(SBF，又稱薯條哥)將100億美元的客戶資金，秘密轉移至同系對沖基金Alameda Research，惟SBF對此予以否認。

據報FTX有將近100億美元的資產轉移至Alameda Research，當中有10億至20億美元憑空消失，「薯條哥」對上述說法並不認同，在回覆查詢時指出，內部紀錄顯示出現混淆而導致誤解。FTX在破產申請書表示，該公司資產有100億至500億美元，負債與資產等額，還有逾10萬名債權人。「薯條哥」落台後，FTX任命著名企業重整專家John Ray III接任新行政總裁，他曾監督安隆(Enron)清算。另外，網民發現「薯條哥」的私人飛機已由巴哈馬飛到阿根廷。「薯條哥」則稱，私人飛機是走了，但他本人仍在巴哈馬。

同時，FTX社交平台管理員於群組宣布，FTX被黑客入侵了，警告不要訪問該平台，幣圈其他大佬亦呼籲用戶刪除其App(應用程式)。黑客專家Dyma Budorin稱有人從FTX熱錢包盜取了4.5億美元，並稱黑客很可能是一個經驗不足的公司內部人士。

市場流傳FTX的股本架構圖，顯示「薯條哥」持有Alameda Research的90%股權，另外10%則在拍檔Gary Wang Zixiao的手上，Gary Wang為其麻省理工的同學，目前以淨資產42億美元在《福布斯》富豪榜排名全球第639位，惟他的大部分財富都與在FTX的持股和平台代幣FTT有關；而加密貨幣交易所「一哥」幣安的行政總裁趙長鵬，仍以174億美元排名第93。