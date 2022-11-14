花旗上季存貸款錄增長　看好淨利息收入

港府逐漸放寬社交隔離措施，本地經濟活動開始復甦，香港花旗銀行總經理江碧彤接受訪問時表示，該行今年第三季存款按年上升7%，貸款數字亦升5%，資產負債表保持健康；季內收益按年表現平穩。

她指，加息周期有利該行淨利息收入；惟全球經濟下行，導致投資及保險產品銷售受壓，影響淨服務費收入。隨着市場預期明年初加息潮見頂，料下半年經濟或有所好轉，對該行淨服務費收入保持樂觀。

財富管理服務方面，今年首9個月的上客量增長強勁，該行私人銀行(CPC)及Citigold的客戶人數較去年同期增長14%；第三季淨新資金按年有超過雙倍增長，按季同樣大幅度增加。

日前，花旗集團在港開設全球首間Citi Global Wealth Center(花旗環球理財中心)，江碧彤認為反映集團對香港市場以至團隊的信心，直言「雖然近年高低起伏，但香港總體仍是國際金融中心」，優勢在於擁有穩健的平台及配套，同時亦觀察到本地客群有龐大財富管理的潛力。

疫下各銀行大力發展網上服務，她指，今年迄今已推出逾260項線上新服務或更新；逾85%的零售客戶為數碼活躍客戶，目前接近所有股票買賣及超過九成外匯交易均使用數碼渠道完成交易。

該行純網上銀行服務Citi Plus的客戶人數持續上升，截至今年9月，客戶人數按年飆40%，平均戶口結餘約15萬港元。信用卡新客戶人數亦按年上升18%，第三季整體零售銷售額按年錄得單位數字增長，其中本地銷售升2%，海外零售銷售則增13%，主要受惠外遊港人增加。

港府近日發表虛擬資產宣言，她不評論該行有關加密貨幣的部署，但形容當中的區塊鏈技術「有很多演化的可能性」，指新技術有利銀行的後台數據處理、交易結算等。