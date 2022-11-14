周樂樂：消息面改善　關注超賣反彈機會

過去一周，A滬深兩市走勢先低後高，各個重要指數表現不一，其中，上證50漲2.02%表現最好，科創50下跌4.62%表現最差。申万一級行業中，23個漲，8個行業跌，其中，最強的五大行業是地產(+10.24%)、建築材料(+5.19%)、傳媒(+4.49%)、輕工製造(+3.95%)、鋼鐵(+3.77%)，最差的五大行業是電力設備(-3.42%)、國防軍工(-3.17%)、電子(-3.03%)、汽車(-2.35%)、通信(-1.25%)。數據上看，資金大量流入受益於政策糾偏的超跌板塊，如：地產產業鏈、傳媒產業鍊等，而明顯流出估值相對高的熱門增長板塊。

國內市場消息面改善，主要是國家出手拯救民營地產商、國家優化疫情防控措施等。上周的上半周市場氣氛低迷，主要是廣州、北京、重慶等地的飛機航班因疫情大面積停飛，同時，上周一央行從市場淨回籠流動性。 10月份CPI按年漲2.1%，PPI按年下降1.3%，社融、新增貸款等均大幅差於預期，反映了出國內經濟形勢非常嚴峻，而相關部門的刺激政策卻遲遲沒有落地產生效用。市場十分期待國家落實刺激政策，減少出台收縮型政策，優化疫情防控政策。終於上周三，市場開始傳出國家用約2500億元支持民營企業債券融資，從信貸、債券、股權三個融資渠道支持民企融資。認為此政策能實實在在解決民營企業困境，利於穩住地產行業與民眾心理預期，短期將繼續刺激超跌地產企業反彈，還讓市場預期國家對平台經濟企業進行糾偏，相關企業亦將有望超跌反彈。還有上週五，國家正式公布優化疫情防疫的二十條措施。認為這是疫情防控政策的重大調整，雖然核心仍是堅持動態清零，但是具體防疫措施上有較大的優化，利於減少對經濟衝擊、糾正過度防疫等，將能讓防疫衝擊較大的行業逐步修復。

海外市場消息面也改善，主要美國CPI終於回落。上週四美國公布10月CPI按年增7.7%，低於市場普遍預期。通脹水平出現回落，大大降低了市場對美聯儲過激加息的憂慮，儘管不代表美聯儲結束加息，但市場可以預期美聯儲加息週期正式出現拐點。這預期有利於股市有好表現。同時，美國中期選舉數據顯示，共和黨在參議院與眾議院的支持率均好於拜登所在的民主黨，市場預期共和黨上台將專心搞好經濟。認為美股短期繼續好轉概率較大。

展望後市，國內與外圍消息面改善，將使市場出現情緒修復反彈行情，港股與A股中期底部大概率可以確認。策略上，短期重點關注因美股加息轉向、國內政策糾偏而受益的行業超跌反彈的機會，如：科技、文化娛樂、地產、金融等行業，同時，等待新能源電池、新能源、信創、高端設備與新型材料等核心企業充分調整後，進行中線部署。

勝利證券副首席運營官 周樂樂