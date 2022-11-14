港股黑期高水逾300點　美匯指數跌至106

●踏入亞洲時段，美匯指數降至106.84；港匯報7.8382；離岸人民幣(CNH)報7.1099；美元兌日圓低至139.51；歐元見1.033，英鎊報1.1803。金價偏軟，報1,763.99美元。布油升至96.58美元，紐油漲1%至89.7美元。比特幣跌逾2%至1.63萬美元。道指期貨跌63點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水326點。

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●聯儲局沃勒︰在有「明確、有力的證據」表明通脹正在下降之前，美國聯儲局不會減息，但可以開始考慮放慢加息步伐。

●美股上周五(11日)收市，道指升32點或0.09%，報33,747點；標指收報3,992點，升36點或0.92%；納指收報11,323點，升209點或1.88%。全周累計，道指升4.15%，標指漲5.9%，納指升8.1%。標指創6月以來最佳單周表現。

●港股ADR指數上周五上升，按比例計算，收報17,438點，升112點。大型藍籌做好，滙豐控股收報43.97港元，較港收市高0.57元；騰訊控股收報261.76元，較港收市高3.36元。

●內地放寬防疫新規，市場憧憬有利內地經濟活動好轉，增加原油需求，支持國際油價表現。紐約期油上周五收報每桶88.96美元，升2.49美元或2.88%；倫敦布蘭特期油收報每桶95.99美元，升2.32美元或2.47%。但全周累計，紐油仍挫近4%，布油跌近2.6%。

●美匯指數顯著回落，配合加密貨幣價格大跌使避險資金流入金市，刺激國際金價錄得兩年半以來最大單周升幅。紐約期金上周五收報每安士1,769.4美元，升15.7美元或0.9%，全周累升5.5%。

●歐股三大指數升跌不一。英國富時100指數收報7,318點，跌57點或0.78%；德國DAX指數收報14,224點，升78點或0.56%；法國CAC指數收報6,594點，升37點或0.58%。

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