沛嘉醫療：HighLife TSMVR系統臨床內地首例患者入組

沛嘉HighLife® TSMVR系統註冊臨床試驗是一項單組目標值、前瞻性、多中心研究，旨在評估該系統治療中度至重度或重度二尖瓣返流患者的安全性及有效性。該研究由四川大學華西醫院陳茂教授牽頭，涉及全國十二個一流中心。該多中心註冊臨床試驗的結果將被納入公司未來向國家藥品監督管理局提交的註冊申請。

該系統乃基於HighLife SAS開發及轉讓之技術，並由公司於中國製造。該系統採用獨特的「Valve-in-Ring」理念，使其能夠自同軸和自適應。適用二尖瓣解剖結構的雙元件設計可適用於廣泛患者群體。該系統設計可降低瓣周漏風險並有效減小輸送器尺寸。

截至該公告日，沛嘉HighLife® TSMVR系統正式獲得國家藥監局批准進入創新醫療器械特別審批程序，公司將享有加快審批及優惠政策支持等優勢。該系統乃公司第4款進入創新醫療器械特別審批程序的經導管瓣膜治療產品。