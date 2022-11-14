港股飆近700點後回吐　萬八點一閃即逝　內房股爆升

港股曾飆近700點，恒生指數高見18,011點，超過一個月以來首度重上萬八關，惟「殺熊」後即回吐，暫升幅收窄至500點，於17,800點水平上落。國企指數升200點；科技指數升100點，主板成交400億港元。

人民銀行及銀保監會聯手撐內地房企，內房股繼續飆升，碧桂園及雅居樂集團飆37%；旭輝控股升33%；合景泰富升32%；富力地產升31%；龍湖集團漲24%；萬科企業升一成。

內媒報道，人行及銀保監會日前下發金融支持房地產市場平穩健康發展的16條措施，包括鼓勵金融機構和開發商自主協商，對於開發貸款、信託貸款等存量融資，未來半年內到期的，可以允許超出原規定展期1年；支持各地合理確定當地個人房貸首付比例和貸款利率政策下限。其他措施還包括鼓勵金融機構自主協商延長還本付息，延長房地產貸款集中度管理政策過渡期安排，及支持各地合理確定當地個人房貸首付比例和貸款利率政策下限等。

大型科網股繼續撐市，京東集團升近6%；騰訊升4.2%；小米集團升3.1%；美團升2.8%；阿里巴巴升2.6%。

金融股都有追捧，招商銀行近一成；中國平安升6.7%；香港交易所升3.8%；友邦保險升3.7%；建設銀行升2.2%；滙豐控股升1.7%；工商銀行升1.6%。

【09:20】港股開市飆673點 直逼萬八關 京東集團飆9%

人民幣急升，港股繼續反彈，恒生指數開市飆673點或3.88%，報17,999點；國企指數高開269點或4.6%，報6,137點；科技指數升194點或5.56%，報3,685點。

大型科網股續領漲，京東集團飆9.5%；小米集團升5.6%；美團升4.6%；騰訊升4.2%；阿里巴巴升3.1%。

人民銀行及保監會聯手撐內地房企，內房股繼續飆升，碧桂園及龍湖集團齊漲逾14%。