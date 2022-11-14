【高盛推介】騰訊急彈創1個月高　資金積極兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：人行和銀保監會聯合發布16條金融措施，支持房地產市場平穩健康發展，港股今(14日)早段急升，騰訊曾高見276.6港元的1個月高位，其後蒸發大部分升幅，最新報265.2元，升約2.6%

騰訊將於周三(16日)公布業績，市場預期第三季非國際財務報告準則純利介乎264.67億至331.33億元人民幣，按年下跌16.6%至上升4.4%。

觀察個股輪證資金流向，騰訊上周五(11日)上升吸引資金流入其淡倉，當日有逾2,100萬元流入，是最多資金流入的個股產品。

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