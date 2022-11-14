【高盛推介】騰訊急彈創1個月高 資金積極兩邊部署
2022年11月14日 11:20
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：人行和銀保監會聯合發布16條金融措施，支持房地產市場平穩健康發展，港股今(14日)早段急升，騰訊曾高見276.6港元的1個月高位，其後蒸發大部分升幅，最新報265.2元，升約2.6%
騰訊將於周三(16日)公布業績，市場預期第三季非國際財務報告準則純利介乎264.67億至331.33億元人民幣，按年下跌16.6%至上升4.4%。
觀察個股輪證資金流向，騰訊上周五(11日)上升吸引資金流入其淡倉，當日有逾2,100萬元流入，是最多資金流入的個股產品。
看好騰訊的投資者，行使價310元附近、明年2月到期的認購證是中期輕微價外證最高槓桿條款，但要注意部份產品街貨偏高，較易受市場供求影響輪價表現，可留意當中低街貨購(26140)。中年期證則可留意騰訊購(26229)。
騰訊購(26140)，行使價310.2元，2023年2月23日到期，實際槓桿7.1倍，中期輕微價外證最高槓桿條款、低街貨。
騰訊購(26229)，行使價320元，2023年3月13日到期，實際槓桿7倍，中年期。
騰訊沽(27793)，行使價161.55元，2023年4月25日到期，實際槓桿5倍，3個月期以上最高槓桿產品之一、低面值。
騰訊沽(27596)，行使價178元，2023年6月23日到期，實際槓桿4.1倍，中年期、較貼價
騰訊牛(59100)，收回價245元，行使價242.2元，換股比率500，槓桿比率13.9倍，最貼價、最高槓桿牛證。
騰訊牛(59094)，收回價235元，行使價232.2元，換股比率500，槓桿比率8.9倍，收回價較遠。
騰訊熊(53212)，收回價280元，行使價283元，換股比率500，槓桿比率10.9倍，最貼價、最高槓桿熊證。
騰訊熊(50905)，收回價300元，行使價303元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，收回價較遠。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載： http://www.gswarrants.com.hk 。