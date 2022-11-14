花旗：年輕投資者近6成資產投資　主力買股其次係...

花旗銀行透過分析龐大的客戶群數據，推出一系列「資」己知彼錦囊，涵蓋基金、股票、債券、外匯及支付範疇，為客戶解構理財密碼。花旗銀行率先推出的「基金篇」，根據花旗數據，年輕投資者投放近6成資產於投資及外匯，除了投資股票外，更涉足基金及債券。

花旗指出，年輕投資者於今年上半年從多元化投資獲得正回報的比例為51%，比透過單一投資獲得正回報的31%客戶明顯較高。千萬富翁及百萬富翁客戶於逆市中仍活躍於投資，當中千萬富翁及百萬富翁分別投放近9成及近8成資產於投資及外匯，而股票及基金在兩者的投資組合中同樣佔比最大。高資產淨值投資客戶在今年上半年投資於基金的總額中，平衡型基金和股票基金佔比最多，分別超過3成。

有別於部分人對年輕人未懂投資的刻板印象，花旗銀行的數據顯示，年輕投資者近6成資產用於投資。在他們的投資組合當中，68%資產投放於股票，17%為外匯，亦有9%為基金，3%為債券。而多元化的分散投資亦為他們帶來較理想的回報。在今年上半年經濟下行的投資環境，年輕投資者從多元化投資獲得正回報的比例為51%，比透過單一投資獲得正回報的31%客戶明顯較高。

傳統認為逆市中應採取「現金為王」的理財模式，但數據顯示不論千萬富翁還是百萬富翁客戶，他們於逆市中仍熱衷於投資，希望能夠「穩中求富」。根據今年上半年數據，千萬富翁投放86%資產於外匯及投資產品，只持有14%現金；百萬富翁則投放76%資產於外匯及投資產品，只持有24%現金。而在千萬富翁和百萬富翁的投資組合中，股票投資佔比最多，分別佔29%及44%，緊隨其後為基金，分別各自佔22%。

花旗的高資產淨值客戶亦有透過基金實現多元化投資，他們在今年上半年投資於基金的總額中，平衡型基金和股票基金各佔35%和31%，而投資於投資級別債券基金和高息債券基金則分別佔23%和10%。