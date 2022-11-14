陳偉明：小心港股在18000關出現回吐

市場早前傳出內地或放寬防疫政策，及美國對中概股首輪審計有望提前完成，港股11月開始展開報復式反彈，加密貨幣雖急挫，以及內地疫情持續擴散曾拖累港股上周一(7日)於16,800點遇阻，並連續回吐3日至16,000關，但美國通脹數據回落及內地正式宣布放寬入境防疫措施，港股上周五(11日)爆升逾1,200點後，今(14)早再在中美元首(習近平及拜登)面對面會談沖喜下，一度再升近700點，逼近18,000關，近期港股成交急增、氣氛改善，恒指大有機會在10月底14,597點已見低位。

值得留意，美國10月份CPI(消費物價指數)雖低於市場預期，但美國通脹仍高企，內地放寬檢疫限制至「5+3」，但仍然未改為「0+0」，至於習拜會面亦離改中美鬥爭，再加上近期內地疫情持續升溫，好消息似是過度反映，小心港股短期亢奮急升之後會在18,000關出現回吐。

技術上，港股剛出現久違了的10天升穿20天綫的黃金交叉利好信號，但通常股市經過長期下跌後，因急彈而第一次出現的黃金交叉亦會於短期內出現後抽回落。因此，暫時傾向建議避免高追，但可候低吸納。

策略上，可考慮在期指18,000點以上，極小注Long Put即月價外800點恒指期權對沖港股短期下跌風險，並且耐心等待港股回吐至17,000點以下再分注撈貨。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明