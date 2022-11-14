【高盛推介】國策支持內房市場　保險股大幅抽升

高盛(亞洲)有限責任公司：內地出台16條金融措施支持房地產市場平穩健康發展，除了內房股上升之外，保險股亦錄得明顯升幅。中國平安今(14日)早段曾抽升逾8%，明顯跑贏大市，暫高見42.95元的近1個月高位。友邦曾漲逾5%，升上77.15元的近2個月高位。

觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日合共有約500萬元流入平安好倉，中國平安淡倉亦有少量資金流入，而流入友邦產品的資金以淡倉為主，5日合共有約600萬元流入，其好倉則有約300萬元流走。

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