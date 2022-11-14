【高盛推介】國策支持內房市場 保險股大幅抽升
2022年11月14日 13:01
東網電視更多新聞短片
（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：內地出台16條金融措施支持房地產市場平穩健康發展，除了內房股上升之外，保險股亦錄得明顯升幅。中國平安今(14日)早段曾抽升逾8%，明顯跑贏大市，暫高見42.95元的近1個月高位。友邦曾漲逾5%，升上77.15元的近2個月高位。
觀察個股輪證資金流向，過去5個交易日合共有約500萬元流入平安好倉，中國平安淡倉亦有少量資金流入，而流入友邦產品的資金以淡倉為主，5日合共有約600萬元流入，其好倉則有約300萬元流走。
現時貼價平安認購證都因為股價上升而變得面值較高，部署低面值產品就要留意輕微價外證，行使價50元附近是其中一款槓桿較高條款，加上換股比率10兌1，是高槓桿、高敏感度產品，當中可留意低街貨購(23632)；看淡則可留意中年期、較貼價沽(26316)。
平安購(23632)，行使價50元，2023年2月23日到期，實際槓桿7.1倍，高槓桿、高敏感度、低街貨。
平安沽(26316)，行使價33元，2023年3月27日到期，實際槓桿5.1倍，中年期、較貼價。
平安沽(27952)，行使價26.83元，2023年4月25日到期，實際槓桿4.9倍，價外。
平安牛(52159)，收回價30元，行使價29.4元，換股比率100，槓桿比率3.2倍，遠牛。
平安熊(64038)，收回價50元，行使價50.6元，換股比率100，槓桿比率5.4倍，遠熊。
看好友邦可留意中期貼價購(22900)，是低面值、低街貨產品。看淡則可留意長年期、貼價沽(24193)，時間值損耗較低，適合中線部署；短線部署則可留意高槓桿沽(26360)，提供逾7倍槓桿，是3個月期以上最高槓桿產品之一。
友邦購(22900)，行使價80元，2023年5月22日到期，實際槓桿5.8倍，中期貼價、低面值、低街貨。
友邦沽(24193)，行使價68元，2023年12月22日到期，實際槓桿4.1倍，長年期、貼價。
友邦沽(26360)，行使價57.75元，2023年3月22日到期，實際槓桿7.8倍，3個月期以上最高槓桿產品之一。
友邦牛(59095)，收回價65元，行使價64.4元，換股比率100，槓桿比率5.8倍，最貼價、最高槓桿。
友邦熊(64358)，收回價85元，行使價85.6元，換股比率100，槓桿比率8.4倍，相近收回價最高槓桿。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2022年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。
本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: http://www.gswarrants.com.hk 。