摩通料短期內房民企股或反彈　惟仍未解決銷售疲弱問題

摩根大通報告稱，內房股上周股價上漲，主因內地當局出台對民企債券融資支持措施，以及放鬆防疫限制，而中國人民銀行及銀保監會聯合發布放寬房地產信貸政策的聯合文件，在6個領域採取16項措施，以增加對項目交付、開發商融資和保護購房者合法權益的金融支持，該行認為屬良好趨勢，可緩解資金問題，但僅此一點仍難以改變行業遊戲規則，且並未解決內房產銷售疲弱的核心問題。

該行表示，注意到有報道指內銀累計共有1萬億人民幣(下同)支持內地樓市，支持包括開發貸款、抵押貸款和債券，即並非所有資金都將直接流向開發商，而在前幾個季度，1萬億元的新融資總額實際上並非罕見。摩通認為，相關實施重要，但銀行仍可能優先向國有內房企業、地方政府融資平台(可能被歸類為房地產)和優質民營企業提供貸款。