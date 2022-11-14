10月份新取用按保貸款減22%　連跌3個月

第三季本港樓巿在加息陰霾籠罩下，交投表現逐步回軟，影響10月份按揭保險數字繼續向下。根據香港按證保險數字，10月份新取用按保貸款額按月減少22.4%至67億元，連續三個月回落，涉及1,194宗，按月減少22.6%，金額和宗數均創過去6個月新低。期內新批按保金額按月回落5.1%至161億元，宗數亦按月減少6.3%至2,800宗，宗數及金額均連跌5個月，創過去8個月新低。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，今年樓市受第五波疫情衝擊，下半年接着受加息影響，物業交投量大幅萎縮，今年自7月起至今二手住宅登記量按月持續徘徊在約2,200宗低水平，較樓市暢旺時期減少達一半或以上，拖累按保宗數及貸款額下跌。綜合數字顯示，2022年首10個月新取用按保貸款宗數及金額錄得15,638宗及904億元，較去年同期分別下跌21.6%及18%。2022年首10個月新批按保貸款宗數及金額錄得37,050宗及2,182億元，較去年同期分別下跌26.5%及22.7%。王美鳳預期，雖然今年在2月期間推出了財爺PLAN，但樓市持續弱勢影響按保使用量，全年按保貸款宗數將較去年減少約達25%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，樓市交投低迷，樓價跌勢亦持續，使按保數字全線下跌。而現時樓按市場氣氛觀望，加上加息陰霾下，未來供樓利息開支及壓力測試將有所增加，多個利淡因素充斥底下，市民入市愈見謹慎，料今季樓按市場將繼續下調，全年按保數字按年回落逾兩成。另外，第三季負資產個案按季急增近9倍，曹提醒樓價仍處於回調階段，按揭成數愈高，樓價下跌時所承受負資產的風險亦會較高。建議有意置業人士避免借太盡，並要應量力而為，入市前宜根據自身經濟能力，選擇合適及可負擔的單位。