調查：8成大灣區消費者會光顧擁共同社會價值品牌

畢馬威中國、香港貨品編碼協會(GS1 Hong Kong)及滙豐聯合進行的調查發現，超過80%內地大灣區消費者表示會光顧擁有共同社會價值觀的品牌，而24%的消費者希望在消費時能有抵消產品碳影響的選項。

調查向香港及內地9個大灣區城市共2,065名消費者，以及342名零售行業行政人員進行，發現消費者期望品牌在可持續發展及社會責任方面作出承諾，同時在作出更具可持續性的消費決定時能獲得優惠，內地及香港受訪者分別佔81%和69%。

畢馬威中國香港消費品及零售行業主管合夥人許昭淳表示，企業若能制定合適的策略，並確保其價值觀及宗旨與消費者一致，將有助企業佔據市場有利位置。

他補充，零售商必須將線上及線下業務一體化，以切合消費者的需求；零售商可透過推廣可持續消費，而不需增加消費者的額外成本，甚至為消費者提供獎賞。

研究發現，即使疫情開始放緩，消費者仍繼續從實體渠道轉移到線上渠道。在內地大灣區，偏好非接觸式購物的消費者上升到80%，而在香港則升到61%，情況在内地大灣區城市55歲以上組别(85%)和香港的Z世代(73%)中最為普遍，許解釋，香港實體購物較為方便或影響相關數字。

同時，消費者希望能夠通過線上和線下渠道選擇品牌，與去年的調查結果相比，同意「不需要實體零售店」的人越來越少。調查強調零售商採用全渠道方式的重要性，而今年認為不需要實體零售店的消費者比例有所下降，香港和内地大灣區城市分別從24%及23%減少至同為18%。

香港貨品編碼協會總裁林潔貽表示，為消費者構建融合的線上與實體店消費體驗是末來零售業發展大方向，當中手機優先(Mobile-first)的營銷策略更成為向數碼世代消費者提供簡單且互動線上線下體驗的關鍵。企業可以考慮採用常見的科技如手機掃描產品QR碼(二維碼)，鏈接至多元化資訊，提升消費者信任及促進消費。

區內數碼支付日趨普及，受訪的内地大灣區消費者中，約有76%表示可自如使用數碼支付，高於2020年的67%；在香港亦有68%(2020年為65%)。事實上，在整個網購流程中，受訪者最滿意網上結賬和支付部分，分別佔内地大灣區和香港71%及57%的受訪者。

滙豐環球支付方案部常務總監兼亞太區聯席主管姚宇翠表示，零售企業若要與消費者建立長遠關係，關鍵在於為他們提供流暢的購物付款體驗，相信應用程式介面(API)、數據分析及其他先進科技等將會引領零售業末來發展。隨着企業採用電子支付的比率持續上升，於2022年上半年，該行一站式收款服務方案「智豐收」於香港及内地的交易宗數按年上升 75%，她指方案能統合不同電子支付渠道，助中小企商家減低成本。

另外，只有 22%受訪零售商表示，他們願意投資於科技，以建立更流暢的購物及交易流程，低於2021年調查的30%。林潔貽認為，疫情期間的社交隔離措施，推動商家發展科技，現時疫情轉趨緩和，市場重開，加上外圍經濟轉差，商家需平衡其資金投入。