投委會調查：近半高小學生不清楚自己八達通餘額

理財觀念要從小開始培養，都是老生常談的事，但投資者及理財教育委員會(下稱投委會)一份調查顯示，僅四分之一高小學生會記錄開支，近半不清楚自己八達通的使用餘額，每12個受訪者中就有一名表示從來沒有獲得學習理財的資訊。為提升小朋友的金錢管理知識，推出「錢家講成語」動畫故事，以作為家長及教師的簡單易用教材。

是次訪問了約1,000名高小學生，有95%表示日常消費都有使用八達通的習慣，惟40%受訪者表示不清楚自己的八達通餘額。

另有63%的受訪小學生有零用錢，並會儲蓄，而55%表示有訂立儲蓄目標，當中65%指儲蓄以備將來不時之需，42%表示用以買東西給自己，38%會用以買東西給親友。

調查並顯示，有儲蓄目標的小學生，較沒有儲蓄目標的小學生，更傾向於留存部份零用錢作儲蓄、記錄開支及了解八達通餘額。

調查結果亦反映父母(77%)、老師(34%)及互聯網(31%)為受訪小學生學習理財的主要渠道。投委會為鼓勵小朋友學習理財，中推出「錢家講成語」理財動畫故事，取材錢家各位成員的生活日常，解釋「物盡其用」、「紙上談兵」、「三思而行」及「未雨綢繆」四個成語的意思，以輕鬆有趣的形式帶出金錢管理知識，引導小朋友建立良好的理財習慣。

除此之外，小朋友觀看動畫故事後，可與家長或教師一起完成理財動畫故事手冊，把成語及理財知識應用在日常生活之中，加深對理財的認識。