道期偏軟 比特幣企1.6萬美元水平
2022年11月14日 16:11
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●美匯指數報106.83；港匯見7.8389；離岸人民幣(CNH)報7.0312；美元兌日圓報139.45；歐元企1.0336，英鎊處1.1790。金價報1,764美元。布油報95.89美元，紐油報88.78美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨跌76點。
●市後關注點
18:00 歐元區9月工業生產
●恒生指數全日收報17,619點，升294點或1.7%；國企指數收報5,979點，升112點或1.92%；科技指數收報3,554點，升62點或1.8%。主板成交2,049億港元。https://bit.ly/3tquvTV
-火幣科技曾瀉21%，有等值1.4億元加密貨幣存放在FTX。
-國泰料明年底客運運力達疫情前約70%水平。
-傳澳門政府與賭企達成協議，新經營期總投資達千億元。
-摩通料短期內房民企股或反彈，惟仍未解決銷售疲弱問題。
-里昂指內地優化防疫措施，有助促進流動性。
●滬綜指收跌3點，滬深兩市成交額連續第2個交易日突破萬億，錄逾1.06萬億元。https://bit.ly/3UWm6DB
●中國經濟：
-嚴冬未過！內地晶片業現倒閉潮，明年或更糟...
-市監總局：要保護及促進公平競爭，持續激發市場活力。
-全球銀行據指已裁減專責中國銀行家，擬削減開支。
●IMF：全球PMI持續惡化，經濟前景日趨黯淡。
●調查：8成大灣區消費者會光顧擁共同社會價值品牌。
●上半年全球超高淨值富豪4年首降，香港數量稱冠。
●世銀指去年全球債務大增，中國應負削債責任。
●花旗：年輕投資者近6成資產投資，主力買股其次係...
●傳Twitter無預警啟動新一輪裁員，涉逾4千名合同員工。
●黑田東彥：日本經濟正回升，料勞動力市況將促進工資增長。
●三星擬明年減產3,000萬部手機，台廠恐受壓...