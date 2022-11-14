【產經直播】港股今輪彈力可以維持幾耐？

港股連續第2日反彈，恒指周一(14日)高開673點後，最多升685點，一度重上萬八關，但之後升幅逐步收窄，收市升294點，報17,619點，成交突破2,000億元。在市場繼續憧憬美國聯儲局放緩加息步伐、內地放寬檢疫至5+3、以及人民幣轉強等利好因素下，港股反彈浪可以持續幾耐？下一站睇幾多點？本周除了中美元首於G20會晤外，仲有咩因素左右大市？

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