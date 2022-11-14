【產經直播】港股今輪彈力可以維持幾耐？
2022年11月14日 16:36
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港股連續第2日反彈，恒指周一(14日)高開673點後，最多升685點，一度重上萬八關，但之後升幅逐步收窄，收市升294點，報17,619點，成交突破2,000億元。在市場繼續憧憬美國聯儲局放緩加息步伐、內地放寬檢疫至5+3、以及人民幣轉強等利好因素下，港股反彈浪可以持續幾耐？下一站睇幾多點？本周除了中美元首於G20會晤外，仲有咩因素左右大市？
科網股個別發展，內地電商每年重磅活動「雙十一電商節」已經結束，京東集團(09618)、阿里巴巴(09988)並未披露其GMV(商品交易總額)，但京東跑出，收市升逾4%，市場如何解讀？而兩者均於本周公布第3季業績，市場又點預測？另外，騰訊(00700)亦將於本周三(16日)公布業績，大行普遍認為騰訊上季遊戲及廣告收入仍錄下降，騰訊績前點部署？邊隻科網股放榜最值博？
車股方面，股神巴菲特再度減持比亞迪(01211)，每股平均作價約196.99元，涉及578萬股，套現約11.39億元，是歷來最大手。今日比亞迪高開近4%，之後倒跌逾1%收市，股神沽貨陰霾未散？比亞迪短線點行？
內房股繼續做好，內地頻出手救內房，最新人民銀行與中國銀保監會再度出手，向內地金融機構頒布一共16項措施救樓市，包括讓房企未來半年內到期的貸款可多展期一年，碧桂園(02007)曾急彈逾4成半，現時可以放心追內房股？
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