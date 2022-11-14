內地居民新增存款創紀錄　原因與樓市危機有關？

外媒報道，有研究顯示中國家庭正將錢放入定期存款帳戶而非買樓，令新增存款創下了紀錄，並凸顯刺激消費支出所面臨的挑戰。

北京的智庫中國金融四十人論壇的研究部副主任朱鶴分析，今年1至9月居民存款新增13.2萬億元人民幣，主因是定期及其他存款都比過去兩年同期增加3.8萬億元。

朱氏在周日發表的報告中指，導致預防性儲蓄的消費支出下降，只能解釋約25%的存款增量，其余存款增長來自買樓支出減少。由於樓價連續13個月的創紀錄下跌，令家庭資產配置偏向長期銀行存款，而非房產。

「居民在主動調整家庭資產結構，」朱氏稱。「在居民預期得到實質性扭轉前，沒有理由認為這一過程會突然中斷，」他在報告中說。該趨勢反映，雖然決策者採取更強有力的措施去穩定樓市，但在刺激消費和經濟增長方面仍遇到障礙。

除增加存款，內地家庭還繼續克制舉債。中國社科院下屬的國家智庫國家發展與金融實驗室上周公布數據，家庭債務與國內生產毛額(GDP)之比在第三季度幾乎沒有變化，該數字早前快速攀升十年，然後在2020年第三季度後一直徘徊於62%左右。