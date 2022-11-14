美元挫人民幣抽升　每百港元僅兌89.9人幣

官方開出的人民幣中間價兌每美元周一上調1,008點子，報7.0899，單日升幅創超過17年以來最大。每百港元兌人民幣亦失守90元，僅兌89.95元人民幣。美匯指數曾跌至106.48，專家解釋，美國聯儲局放緩加息的預期上升，進一步減輕人民幣對美元的貶值壓力。

在岸價跟隨中間價抽升，曾高見7.0245，升值逾1.68%。離岸人民幣兌美元曾漲近700點子，報7.0163。中金認為，在美元深度回調和內地經濟預期好轉後，人民幣匯率的短期貶值壓力已明顯減弱，年尾出口商回款等結匯需求，或是人民幣季節性走強的重要原因。目前疫情防控工作的優化，帶來潛在跨境證券投資回流，預計成為支撐人民幣匯率的力量。

滬深市倒跌 成交破萬億

該行料，本周人民幣匯率區間在7至7.2兌每美元之間浮動，並指出人民幣匯率的短期升值風險或大於貶值風險。

人民幣回升，連帶人民幣資產跟隨升值。內地A股早段一度飆升，其中滬綜指曾高見3,121點，惟最終倒跌3點或0.13%，收報3,083點；深成指亦倒跌26點或0.24%，收報11,113點；深圳創業板指數跌30點或1.25%，收報2,375點。兩市主板成交額約1.06萬億元人民幣(下同)，連續兩個交易日突破萬億元。外資透過滬深股通淨買入A股約166億元，創今年新高。

另外，A股本周共有62家公司限售股陸續解禁，合計解禁量為23.86億股，按最新收市價計算，解禁市值約1,326.46億元。內地監管推出16項措施促房產市場健康發展，內房股有支持，金地集團、新城控股等升停板。