螞蟻子企重新引資　迎來重慶供銷社！

事實上，舜宇1月中宣布暫緩入股重慶螞蟻消費金融，所次這次事件的性質是重啟交易。不過，其實這筆交易的重點已經不在舜宇。

內地「供銷社」近期「翻生」，引起廣泛熱議當局動機為何。據中南大學的就業指導中心網站，螞蟻旗下重慶消金今次引入的重慶供銷控股(集團)，乃重慶市供銷合作總社於2012年2月依重慶市人民政府批准組建，經營範圍包括從事重慶市供銷合作總社授權范圍內的社有資產經營、管理，貨物及技術進出口等，「截至2019年底，重慶供銷集團資產總額近140億元，年營業收入近225億元，年利潤近2億元，年利稅額近5億元。」

另外，「未來，重慶供銷集團將緊緊圍繞國家鄉村振興戰略和『三社』融合發展所帶來的新機遇，以『誠實守信、開拓創新、服務三農、奉獻社會』的核心價值觀為引領，按照防風險、控成本、增效益的總要求，通過建設『七大工程”，實施『四大戰略』，全面提升企業核心競爭力，努力打造成為立足重慶、輻射全國、走向世界的為農服務骨幹龍頭企業。

舜宇解釋，重慶螞蟻消金是一間利用智慧商業決策和智慧風險控制系統提供消費信貸服務的消費金融機構，其上述能力對舜宇結合運營，進一步顯著提升生產與工作效率並更好地服務客戶，有長遠而深刻的戰略意義；集團正積極探索視覺感知在人工智能物聯網(AIoT)領域的應用場景，而人臉識別和活體檢測等光學相關產品與螞蟻消金的消費金融場景有大量已有及潛在的業務合作機會。

注資重慶螞蟻消金是舜宇的長期投資，可能為集團帶來相對較好的財務回報。截至今年6月底，集團以銀行存款或其他金融資產的形式擁有超過100億港元的閒置現金。