名創優品好賺過MUJI　原因係乜？

良品上月公布，8月底止財政年度純利倒退27.56%至245.58億日圓，以期內每百日圓兌在岸人民幣平均收盤價5.353折算後約13.14億元，為名創1.46倍，惟純利率倒退2.52個百分點至4.94%，卒被名創爬頭，為名創上市後首次。

良品上財年收入其實增長9.36%，折合逾265億元，為名創2.6倍，惟銷售成本及營業開支(銷售及分銷開支、一般及行政開支)漲幅達12.68%，主要是衣履和雜貨競爭激烈、圓匯貶值和運輸費用上漲，導致「增收減利」。名創9月止年度收入僅增5.7%，惟營業開支漲幅不夠1%。

其實「名創優品」9月底止在全球開店5,296間，內地佔3,269間，按年分別「疫」市擴充8.72%及7.71%，反觀「無印良品」8月底止全球門店僅1,072間。不過，良品上財季營業開支佔收入約40%，高名創18個百分點，所以就算毛利率達47.23%，比名創高14.6百分點也沒用。究其原因，大概與「名創優品」直營店比率不足3%有關。

不過，值得留意的是，名創上季收入按年增長4.45%至27.72億元之際，銷售成本按年下降7.36%，遂推動毛利率按年急擴8.32個百分點，達到破紀錄的35.65%，經調整純利按年增長1.33倍至4.24億元。

首席財務官張賽音稱，這主要是公司堅定執行「名創優品」品牌升級工作、議價能力「強大」所致，還有海外市場穩步復甦，預料本季海外市場繼續強勁增長，連同品牌升級和海外直營店收支平衡，利潤將按年提升，並會在成本控制和資本分配方面保持紀律。主席葉國富稱，內地上周優化防疫政策，線下零售行業將迎來新一輪復甦和發展機遇。

良品早前預期，本財年經營溢利率會再跌0.8個百分點，主要基於日本同店銷售恐跌4%、電費及薪酬上漲，期望透過強化庫存管理壓縮運費、控制折扣，讓毛利率達到49%。以原材料價及圓匯急貶，上半財年純利會倒退，期望下半財半隨產品結構和新產品之推出得到改善。

名創與MUJI比較(%)

項目●名創●良品

毛利率●32.63●47.23

經營溢利率●10.47●6.60

純利率●8.79●4.94

名創與MUJI純利率之推移(%)

年度●名創●良品

2022●8.79●4.94

2021●4.24●7.47

2020●-22.90●-9.45

註︰名創及良品分別為9月底止及8月底止12個月的數據