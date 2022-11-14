新盤UPDATES：啟德跑道區項目海景三房呎售3.5萬

新盤市場聚焦於九龍區，啟德跑道區項目首錄成交，透過招標連沽6伙，成交呎價均逾3萬元。當中，有海景三房戶以逾3,333萬元沽出，呎價達3.5萬元，成交價及呎價料為跑道區項目新高紀錄。

●啟德跑道區澐璟連沽6伙三房 單日吸金逾1.66億

其中，該盤的6座20樓A室，實用面積948方呎，三房間隔，連同1個車位，以約3,333.61萬元成交，呎價約35,165元。資料顯示，啟德跑道區至今有3個新盤已經開售，而該盤屬區內首個面向維港海景的項目，成交價及呎價料為區內新指標。另外，6宗成交個案中，有4宗採用靈活付款計劃入市。

●紅磡必嘉坊．迎匯周五首輪發售23伙

資料顯示，該盤於本月初推出首張價單，提供56伙，而現時即將發售的單位佔當中約41%。與此同時，該項目提供280伙，首輪發售單位佔整體約8%。

據銷售安排顯示，該盤周五由下午5時30分起展開銷售流程，並劃分兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購兩伙至四伙、或一伙實用面積為500方呎的指定單位，B組買家則可購一伙至兩伙。該盤將於周五(18日)下午3時截票。

●西半山大學閣三房招標售7,300萬元

新盤市場交投疏落，但個別豪宅屋苑仍錄得承接。據項目成交紀錄冊顯示，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周一(14日)透過招標沽出第1座8座A室，實用面積1,584方呎，三房間隔，設私人升降機大堂，連同一個車位以7,300萬元沽出，呎價約46,086元。資料顯示，該盤由去年10月發售至今，累沽12伙，套現逾10.6億元。

●大埔白石角Silicon Hil全新三房示範單位曝光