新盤UPDATES：啟德跑道區項目海景三房呎售3.5萬
2022年11月14日 22:02
東網電視更多新聞短片
新盤市場聚焦於九龍區，啟德跑道區項目首錄成交，透過招標連沽6伙，成交呎價均逾3萬元。當中，有海景三房戶以逾3,333萬元沽出，呎價達3.5萬元，成交價及呎價料為跑道區項目新高紀錄。
●啟德跑道區澐璟連沽6伙三房 單日吸金逾1.66億
由華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展、位於啟德跑道區澐璟，周一(14日)起以全招標形式發售首批118伙。據成交紀錄冊顯示，項目首錄成交，透過招標沽出6伙，單日吸金逾1.66億元。上述單位全屬三房戶，成交價介乎2375.52至約3,333.61萬元，成交呎價介乎30,300至35,165元。
其中，該盤的6座20樓A室，實用面積948方呎，三房間隔，連同1個車位，以約3,333.61萬元成交，呎價約35,165元。資料顯示，啟德跑道區至今有3個新盤已經開售，而該盤屬區內首個面向維港海景的項目，成交價及呎價料為區內新指標。另外，6宗成交個案中，有4宗採用靈活付款計劃入市。
●紅磡必嘉坊．迎匯周五首輪發售23伙
新盤市場聚焦於九龍區，恒基地產(00012)旗下紅磡重建項目、必嘉坊．迎匯，周一(14日)上載銷售安排，落實周五(18日)首輪發售23伙。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，上述單位實用面積由222方呎至514方呎，包括5伙開放式戶、13伙一房戶、3伙兩房戶、2伙三房戶，折實價由458.82萬至1,125.54萬元，折實呎價由20,263至21,898元。整批單位折實平均呎價約20,984元，按定價計市值逾1.58億元。
資料顯示，該盤於本月初推出首張價單，提供56伙，而現時即將發售的單位佔當中約41%。與此同時，該項目提供280伙，首輪發售單位佔整體約8%。
據銷售安排顯示，該盤周五由下午5時30分起展開銷售流程，並劃分兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購兩伙至四伙、或一伙實用面積為500方呎的指定單位，B組買家則可購一伙至兩伙。該盤將於周五(18日)下午3時截票。
●西半山大學閣三房招標售7,300萬元
新盤市場交投疏落，但個別豪宅屋苑仍錄得承接。據項目成交紀錄冊顯示，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周一(14日)透過招標沽出第1座8座A室，實用面積1,584方呎，三房間隔，設私人升降機大堂，連同一個車位以7,300萬元沽出，呎價約46,086元。資料顯示，該盤由去年10月發售至今，累沽12伙，套現逾10.6億元。
●大埔白石角Silicon Hil全新三房示範單位曝光
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角優景里項目第1期Silicon Hill周一(14日)開放一個三房連家具經改動示範單位予傳媒參觀，單位參照第1座9樓B1室，實用面積770方呎。該單位室內設計以大地色系為主調，牆身選用淺色木紋飾面，配以象牙白色磚材鋪砌地板。單位玄關位置裝有鏡，客飯廳涇渭分明，廚房採梗廚設計，設有雙邊工作枱，並外連18方呎工作平台，而連廁儲物室亦設於廚房內。