美股偏軟　納指挫近百點　中概股逆市升

美國上周公布的通脹數據回落，惟有聯儲局官員潑冷水，直言加息之路尚未結束。美股周一早段偏軟，道指跌14點，報33,733點；標指升跌14點，報3,978點；以科技股為主的納指跌97點，報11,225點；納斯達克金龍中國指數漲約3%。港股夜期報17,685點，跌1點，低水65點。

擁有永久投票權的聯儲局理事沃勒表示，雖然10月通脹率低過預期是好事，但只是單一次的數據，還需要其他證據才能確認通脹真的回落。他表示，現在是可以考慮放緩加息的時候，但不代表更寬鬆的貨幣政策，又謂距離停止加息尚有很長的一段路要走。

挨年近晚，華爾街大行亦開始發表明年市場預測。今年分析準繩度甚高、曾經估中今年初美股調整及近期反彈浪潮的「神準」分析員、摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson估計，在基準情景下，標指將於明年底處於3,900點水平，與當前相若，惟期間將再經歷一輪跌勢與反彈。

他表示，近期美股反彈勢頭有望持續數周，惟明年首季將再出現大跌市，或低見3,000至3,300點的水平，即較目前跌逾17%，主要受經濟轉差及企業盈利預期下調所驅動。惟到了下半年，股市將有望重新反彈。

由宏觀經濟不景氣所引發的裁員潮繼續蔓延。華特迪士尼上周亦在內部通知中提到，其將計劃凍結招聘，減少員工不必要的商務旅行，甚至會裁員以節省成本。迪士尼股價周一曾跌0.14%。

美國食品加工巨頭Tyson Foods公布，截至10月1日止一季收入按年升7.22%，至137.37億美元，惟純利按年下跌60.29%至5.38億美元，主要由於期內銷售成本上升20.27%，導致毛利率下跌9.81個百分點。公司表示，毛利率下跌主要受家牛成本上升所影響；通脹環境亦導致經營開支進一步增長，繼而拖累盈利下跌。Tyson股價跌1.2%。

高盛披露13F持倉文件，於截至9月底止一季，其在蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜、微軟的持倉增加的同時，也增持了追蹤納斯達克100指數的Invesco QQQ Trust認沽期權，持倉張數季增21.87%至1,900.34萬張，似乎正透過做淡科技股交易所買賣基金(ETF)來對沖其個別科技股倉位。