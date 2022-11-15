東方日報B1：中央連環托　內房大反撲

為免內地開發商新一輪違約浪潮引發金融系統性風險，距離宣布擴大民企發債融資規模不足一周，中國人民銀行及中國銀保監會再「晒冷」式推出一系列救市措施，不但解除了之前旨在控制房企債務的一些限制，更鼓勵金融機構為房企發放更多貸款，為一眾民營開發商換來一絲喘息空間，並釋出扭轉房地產調控的信號。

《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》(《通知》)上周五起廣泛流傳，隨後多家內地媒體引述消息證實有關內容。該文件涉16條措施，關於支持買樓需求的着墨不多，反而集中資源為房企債務紓困，緩解房企短期資金壓力，並支持「保交樓」工作。

為了鼓勵金融機構對房企貸款，當局決定延長房地產貸款集中度管理政策過渡期安排，又提出鼓勵金融機構與房企基於商業性原則自主協商，「積極通過存量貸款展期、調整還款安排等方式予以支持，促進項目完工交付」，容許未來半年到期開發貸款及信託貸款多展期一年，支持優質房企發行債券融資。

值得關注的是，《通知》開首亦強調「對國有、民營等各類房地產企業一視同仁」，表明當局已試圖糾正金融機構在發放貸款方面差別對待民企及國企的問題，還說「對於新發放的配套融資形成不良(貸款)的，相關機構和人員已盡職的，可予免責」，安撫金融機構放膽借錢。其他措施包括積極配合做好受困房企風險處置，依法保障住房金融消費者合法權益，以及加大住房租賃金融支持力度等。另提及穩定建築企業信貸投放。

野村指，《通知》反映當局願意扭轉大部分金融收緊措施，相信「沃爾克風格」的房地產行業緊縮時代或已結束，開發商、建築公司及其他上下游企業違約情況將減少。然而，樓市不見得會有明顯復甦，當局維持「房住不炒」指引外，「清零」防疫政策繼續打擊樓市，即使樓市恢復，新屋銷售規模恐怕遠低於疫情前。

同樣值得留意的是，中銀保監、住建部及人行周一再發通知，指導商業銀行按市場化、法治化原則，向優質房地產企業出具保證書置換預售監管資金，以助優質房企緩解流動性壓力。據此釋放出來的金額，不得超過監管帳戶確保項目竣工交付所需資金額度的三成，並優先用於項目工程建設及償還項目到期債務，不得用於買地、償還股東借款等。