【減省開支】投行整頓內地業務　擬裁員兼削獎金

內地金融業開放的速度未如預期，加上地緣政治局勢緊張，令外資銀行重新調整對中國的策略。市場消息指出，高盛等大型投資銀行已經低調地裁減了專注於中國的銀行家。另外，華爾街業者預計，今年會有大約一至兩成的高級銀行家可能不會獲得任何花紅，亦有逾半數的員工獎金會創紀錄地急降。

高盛已在今年9月解僱了一批投資銀行家，當中大多數都專注於大中華區業務。本月初，市場亦傳摩根士丹利計劃將其500名除日本外亞太地區投資銀行員工裁減約10%。

不派花紅 一成員工或辭職

企業裁員的原因，不外乎是內地「動態清零」防疫政策阻礙了增長，而且內地對私營部門的整頓、限制離岸上市等，都令外界愈來愈懷疑中國是否會如預期般成為金融交易和費用收入的重鎮。另外，有些金融機構如華平投資(Warburg Pincus)已裁減旗下內地交易撮合業務部門的人數，凱雷旗下新亞洲收購基金亦打算減少大中華區的風險敞口，或將比例降至僅一半。

有業內人士表示，明年下半年金融交易量有機會反彈，銀行業與其裁員，不如想方設法縮小銀行家之間的薪酬差距，如此預計會有10至15%的銀行員工將因花紅降至接近零而辭職。

貝萊德擱置推中國債券ETF

另外，外媒指，美國著名資產管理公司貝萊德(Blackrock)無限期擱置推出投資中國債券掛鈎的交易所買賣基金(ETF)。該企原計劃於今年第二季在美國發行投資中國債券的ETF，並已獲監管部門批准。

本次貝萊德叫停，據報是憂慮在目前中美兩國關係日益緊張之下，美方可能限制美國資金投放在中國市場；另有鑑於美國持續加息，同一時間內地則因經濟疲軟或要減息，也削弱中國債券的吸引力。