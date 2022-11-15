m18講場：星鏈喺Twitter賣廣告　馬斯克「左手交右手」？

被馬斯克收購後嘅推特(Twitter)亂到一鑊粥咁，先有炒人風波，又話可用8個大洋賣「藍剔」身份認證，之後又撤回，最新係佢旗下太空探索科技公司星鏈(Starlink)喺Twitter上面大賣告白，喂，有冇利益輸送㗎？

話說絲絲上Twitter睇幣圈風雲嘅時候，忽然見到星鏈嘅廣告，用私人衞星上網咁把炮，梗係要㩒入去一睇。香港呢就冇份嘅，而移民熱點英國網速出晒名慢，用星鏈上網，服務費盛惠每月75英鎊，外加硬件費一筆過460英鎊。貴就係幾費，速度又點呢？上述基本計劃，固網預期下載速度最高100mbps，而根據最新調查，香港嘅平均固網網速係176mbps，即係畀完600幾蚊港紙月費，上網都仲慢過香港！

不過，公道啲講，香港係全世界固網網速第5快嘅地區，最快係智利，第二係新加坡。當然，星鏈嘅賣點係用私人衞星，夠安全喎。

而馬斯克仲喺印尼舉行嘅B20商業會議度話，自從掌管Twitter之後，工作量最近增加咗好多，真係唔知被炒嘅員工聽到之後有咩感受。