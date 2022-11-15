黃永輝：電氣化趨勢帶旺銅需求

美國10月消費物價指數（CPI）按年上漲7.7%，核心CPI按年升6.3%，兩者漲幅都低於預期。市場的反應激烈，美股上周四漲逾5%，美國10年期國債孳息率下跌28點子至3.91厘。此外，日圓兌每美元創下自1998年以來的最大單日漲幅，而歐元則在已經復甦的人氣基礎上飆至3個月高位1.0350。

美元暴跌，增加了市場尤其是對大宗商品的樂觀情緒。工業金屬延續近期的強勁漲幅，而原油亦扭轉早前的跌勢，再加上內地上周四開會審議優化防疫措施後，到上周五國務院應對疫情聯防聯控機制發布20條優化防疫措施，包括減少隔離天數，將部分集中隔離規則放寬為居家隔離，限制過量核酸檢測，禁止過度延長封鎖期，推廣疫苗和治療等。在新病例激增之際推出優化政策，市場普遍認為內地發出了一個逐步走向寬鬆的信號，大宗商品也做出了相應的反應。

過去一星期，銅價上升接近9%至5個月高位的每磅3.91美元，有望短期內突破4美元附近的關鍵阻力區。不過，由於市場預計中美洲、南美洲和非洲銅礦有能力暫時增加產能，所以短期內在高位仍存在壓力。然而，鑑於全球電氣化對被稱為「綠色金屬」之王的銅的需求將持續增加，故對銅價的前景保持樂觀。

銅礦增產能力料有限

全球尤其是歐洲，需要減少對俄羅斯生產的天然氣及石油的依賴，並減少使用煤炭，加速電氣化趨勢，包括電動車、電力基礎設施及可再生能源發電等，而要使電網能夠應對額外的基本負荷，未來幾年將需要大量新的銅密集型投資。

此外，全球兩最大的銅供應國智利及秘魯的生產商在礦石品位下降和水資源短缺的情況下，中長期銅礦增產能力並不樂觀。另外，內地政府提振經濟措施集中在基礎建設和電氣化，這兩個領域都需要大量工業金屬，特別是銅，未來對銅需求料不斷攀升。

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝

（上述僅為市場資訊提供，並不構成投資建議）