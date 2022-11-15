道指跌211點　油價挫3%

●踏入亞洲時段，美匯指數升至106.94；港匯見7.836；離岸人民幣(CNH)報7.0401；美元兌日圓處140.06；歐元報1.0323，英鎊報1.1751。金價處1,769.49美元。布油報92.51美元，紐油報85.31美元。比特幣升2%，至1.66萬美元。道指期貨升70點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●道指收報33,536點，跌211點或0.63%；標指收報3,957點，跌35點或0.89%；納指收報11,196點，跌127點或1.12%。

●港股ADR指數下跌，按比例計算，收報17,594點，跌24點。

●即月恒生指數夜期收報17,781點，升95點，高水161點，成交19,267張。

●紐約期油收報每桶85.87美元，跌3.09美元或3.47%；倫敦布蘭特期油收報每桶93.14美元，跌2.85美元或3%。

●紐約期金收報每安士1,776.9美元，升7.5美元或0.42%。

●英國富時100指數收報7,385點，升67點或0.92%；德國DAX指數收報14,313點，升88點或0.62%；法國CAC指數收報6,609點，升14點或0.22%。

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