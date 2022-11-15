李偉傑：滙豐首要重整全球業務布局　加強捉緊人幣國際化機遇

上周，平安資產管理接受媒體訪問時指，關注甚至不滿滙豐業績表現及提出不少具認真執行價值的看法，最終是為股東持續創造良好業績和長期價值，而香港不少散戶仍持有滙豐股票，筆者認同該訪問中的平安對滙豐的提議，希望小股東也能主動關注及表態。

在該訪問中，首先，在經濟及政治環境考量，平安認為，過去一直實行的環球金融模式或已過時，應重新檢視其全球資源配置策略。從業績顯示，2022年上半年，滙豐亞洲業務稅前利潤佔比達68.7%，歐洲、北美業務稅前利潤佔比均不足10%、拉美業務稅前利潤佔比不足5%。亞洲業務是滙豐的利潤支柱，然而滙豐過去的全球資源配置策略一直以亞洲業務利潤補貼歐美，令滙豐亞洲未能獲得充足的發展資源，平安建議將更多資源集中投入亞洲，獲取更高盈利回報，同時退出亞洲以外且規模較小的邊緣市場。

另外，滙豐控股公布第三財季利潤下降46%，為預期的信貸損失撥備了11億美元。滙豐在業績中雖表示降本增效舉措已取得成效，惟滙豐控股的成本收入比仍高達64.2%，顯著高於可比同業對標行平均值13個百分點。同時，滙豐亞洲的成本收入比高達58.7%，與可比亞洲同業40%的平均值相比，高出18個百分點。這是令人失望的成本控制表現。

令筆者關注的是踏入第三財季及明年，市場普遍預計全球經濟衰退、金融業增速放緩將會提速發生，滙豐管理層必須更大力削減人手，降低全球總部費用佔收入的比例，尤其是滙豐改善經營業績，在降本增效交出令市場接受的成績表。

除了認同平安上述觀點外，筆者認為亞洲區業務是滙豐的未來希望，未來該加強捉緊人民幣國際化機遇，成為公司發展亮點。從觀察所得，早於今年3月已有美國傳媒報道，中東產油大國沙特計劃將部分出口石油棄用美元，改以人民幣定價及結算，而國家主席習近平在二十大會議後，市傳將出訪沙特拍板落實，隨後阿聯酋亦會配合跟從，倘若成事則油組三成員國加上俄羅斯已佔環球石油出口逾2/3，未來有利人民幣可進一步加大市場地位，而本港作為全球最大離岸人民幣中心，本港銀行企業亦可成為受益者。

作為中長線投資者，股價是反映公司前景的最終指標之一。短線股價表現，只是反映短線熱錢的流出、流入，近日滙控股價跟隨大市同步反彈，預料短線徘徊在50天線水平。要真正有升勢，公司撥亂返正，正視未來商機所在，推動業績重回上升動力，支持股價長期向上才是王道。

華盛證券經紀部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)