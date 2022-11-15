李偉傑：滙豐首要重整全球業務布局 加強捉緊人幣國際化機遇
2022年11月15日 10:23
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（Getty Images圖片）
滙豐控股(00005)早前公布第三季業績，季內除稅前利潤按年跌41.75%至31.47億美元，符預期，列帳基準收入減少3%至116億美元，其中計及計劃出售法國零售銀行業務減值及貨幣換算帶來的不利影響。若以列帳基準稅前利潤或經調整除稅前利潤顯示，集團亞洲地區佔整體盈利貢獻仍領先各地區，筆者相信，集團把焦點集中放在亞洲區業務，才有望提高盈利能力，以及有能力持續派發令市場滿意的利息。
上周，平安資產管理接受媒體訪問時指，關注甚至不滿滙豐業績表現及提出不少具認真執行價值的看法，最終是為股東持續創造良好業績和長期價值，而香港不少散戶仍持有滙豐股票，筆者認同該訪問中的平安對滙豐的提議，希望小股東也能主動關注及表態。
在該訪問中，首先，在經濟及政治環境考量，平安認為，過去一直實行的環球金融模式或已過時，應重新檢視其全球資源配置策略。從業績顯示，2022年上半年，滙豐亞洲業務稅前利潤佔比達68.7%，歐洲、北美業務稅前利潤佔比均不足10%、拉美業務稅前利潤佔比不足5%。亞洲業務是滙豐的利潤支柱，然而滙豐過去的全球資源配置策略一直以亞洲業務利潤補貼歐美，令滙豐亞洲未能獲得充足的發展資源，平安建議將更多資源集中投入亞洲，獲取更高盈利回報，同時退出亞洲以外且規模較小的邊緣市場。
另外，滙豐控股公布第三財季利潤下降46%，為預期的信貸損失撥備了11億美元。滙豐在業績中雖表示降本增效舉措已取得成效，惟滙豐控股的成本收入比仍高達64.2%，顯著高於可比同業對標行平均值13個百分點。同時，滙豐亞洲的成本收入比高達58.7%，與可比亞洲同業40%的平均值相比，高出18個百分點。這是令人失望的成本控制表現。
令筆者關注的是踏入第三財季及明年，市場普遍預計全球經濟衰退、金融業增速放緩將會提速發生，滙豐管理層必須更大力削減人手，降低全球總部費用佔收入的比例，尤其是滙豐改善經營業績，在降本增效交出令市場接受的成績表。
除了認同平安上述觀點外，筆者認為亞洲區業務是滙豐的未來希望，未來該加強捉緊人民幣國際化機遇，成為公司發展亮點。從觀察所得，早於今年3月已有美國傳媒報道，中東產油大國沙特計劃將部分出口石油棄用美元，改以人民幣定價及結算，而國家主席習近平在二十大會議後，市傳將出訪沙特拍板落實，隨後阿聯酋亦會配合跟從，倘若成事則油組三成員國加上俄羅斯已佔環球石油出口逾2/3，未來有利人民幣可進一步加大市場地位，而本港作為全球最大離岸人民幣中心，本港銀行企業亦可成為受益者。
作為中長線投資者，股價是反映公司前景的最終指標之一。短線股價表現，只是反映短線熱錢的流出、流入，近日滙控股價跟隨大市同步反彈，預料短線徘徊在50天線水平。要真正有升勢，公司撥亂返正，正視未來商機所在，推動業績重回上升動力，支持股價長期向上才是王道。
華盛證券經紀部董事李偉傑
(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)